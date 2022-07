Kijken: Isabel Marant opent haar grootste vlaggenschip in New York

Het Franse merk Isabel Marant heeft een nieuwe winkel geopend in New York, op Madison Avenue. Het is de tweede winkel in de Amerikaanse stad voor het merk, en de grootste in zijn eigen retailnetwerk.

De winkel ligt naast Central Park en beslaat 275 vierkante meter en twee verdiepingen. De collecties dames-, heren-, Étoile, accessoires en schoenen zijn er te vinden. Het winkelconcept is gebaseerd op dat van de andere winkels van het merk in een typische bohemienstijl. Ontworpen door de oprichtster, haar studio en jonge ontwerpers, dompelt het de bezoeker onder in een geraffineerd rariteitenkabinet. Het kleurenpalet is duidelijk: neutrale en zachte tinten aangevuld met heldere tinten.

Foto : ISABEL MARANT

Voor dit nieuwe adres heeft het merk opnieuw een beroep gedaan op de talenten van kunstenaar Arnold Goron, die het middelpunt van de ruimte heeft ontworpen, een grote knalroze tafel waarop de belangrijkste accessoires van de nieuwe collectie staan uitgestald, evenals een gekleurde metalen sculptuur aan de voet van de trap.

Zoals Isabel Marant aan WWD verklaarde, richt de winkel zich zowel tot de eigen generatie, die de afgelopen 30 jaar met het Franse label is opgegroeid, als op de nieuwe generatie. De prijzen voor Isabel Marant-stukken variëren van 520 euro voor een spijkerjack, 80 euro voor creolen, 850 euro voor een jurk, en 950 euro voor leren laarzen.

Volgens WWD is het merk van plan winkels te openen in Chicago, Atlanta en Houston. Het heeft nu meer dan 800 verkooppunten wereldwijd.

Foto : ISABEL MARANT

Foto : ISABEL MARANT

Foto : ISABEL MARANT

Foto : ISABEL MARANT

Foto : ISABEL MARANT

Dit artikel is vertaald uit het Frans.