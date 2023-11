Kijken: Lemaire's eerste flagshipstore in Seoul

Op 24 november opende een 230 vierkante meter grote Lemaire boetiek haar deuren in Seoul. Dit is de eerste flagshipstore van het Franse luxemerk in de Koreaanse hoofdstad.

Een paar maanden na de opening van het nieuwe Parijse vlaggenschip in de rue Elzévir heeft Lemaire een voormalig Koreaans woonhuis overgenomen om een boetiek te openen in de chique wijk Hannam in Seoul. De winkel werd geopend in samenwerking met Samsung, al jaren de partner van het merk.

"Deze winkel heeft een familiale dimensie en doet de grenzen tussen een woning en een boetiek vervagen. Het is in harmonie met onze collecties, die het dagelijks leven willen voeden,” zeggen Christophe Lemaire en Sarah-linh Tran in een persbericht.

Lemaire, Séoul. Credits: Minhwa Maeng.

De zaak is gevestigd binnen de muren van een jaren '70 woning, in het hart van een grote tuin die wordt omsloten door een bakstenen muur. De Koreaanse ontwerper Lim Taehee van LTH studio heeft getekend voor de architectuur.

Naast de prêt-à-porter collecties en accessoires van het merk biedt de Hannam-boetiek houten meubilair dat is ontworpen door Enzo Mari, een bank en andere elementen die zijn gekozen om een intieme sfeer te creëren.

Lemaire, Séoul. Credits: Minhwa Maeng.

Lemaire is een Frans luxe modemerk dat in 1991 werd opgericht door Christophe Lemaire en Sarah-linh Tran. Laetitia Mergui is sinds 2022 CEO van het bedrijf.

De grote tuin bij de nieuwe Lemaire winkel in Seoul. Credits: Minhwa Maeng

Lemaire, Séoul. Credits: Minhwa Maeng.

Lemaire, Séoul. Credits: Minhwa Maeng.