Kijken: Retailer Lincherie, bekend van 3D-spiegel, lanceert nieuw winkelconcept

Retailer Lincherie lanceert een nieuw winkelconcept in haar boetiek op het Gelderlandplein in Amsterdam. Dat maakt het merk bekend in een persbericht. Met haar roze muren, marmeren vloer, gouden accenten en verlichting met ledstrips heeft de winkel een geheel nieuwe look en feel. Ook is de bekende 3D-spiegel weer terug te vinden in het pashokje.

Lincherie heeft een 20-jarig Europees patent op de 3D-technologie om bh-maten te meten. De spiegel maakt in minder dan één minuut 140 metingen van het bovenlichaam en vertaalt die naar een bh-maat.

Voor de verbouwing is de winkel zo’n twee maanden dicht geweest. Eind maart is die heropend. Een bijzonder detail is het witte raster dat over de roze muur ligt, dat geïnspireerd lijkt te zijn op een netpanty of doorschijnend ondergoed.

De winkel heeft geen eigen kledinglijn, maar verkoopt ondergoed van labels uit het hoogsegment, zoals Marie Jo, PrimaDonna en Andres Sarda. Ook heeft de retailer een groot maatbereik, zo verkoopt het van A- tot M-cup. Lincherie is een multibrand retailconcept van lingeriegroep Van de Velde. Of de retailer het concept ook door wil zetten in haar andere winkels, is niet bekend.

