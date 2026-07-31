Kindermode bij Geschwisterherz in Kempen: “We hadden het nergens anders gedaan”

De kindermodeboetiek Geschwisterherz in Kempen aan de Nederrijn heeft een hoogwaardig assortiment kleding en accessoires voor baby's, kinderen en tieners. Het aanbod omvat merken als Jack & Jones, Morgenstern, Stella, Hansekind, Feetje en andere, onder meer uit Denemarken en Nederland. De naam van de winkel weerspiegelt de filosofie van de eigenaressen – de zussen Oxana Jakob en Swetlana Schmidt – die hun klanten met veel warmte bedienen.

Schmidt had zes jaar ervaring bij Seekatz Coole Mode für Kinder voordat ze op 1 juli 2024 samen met haar zus de winkel aan de Studentenacker 7 van Claudia Seekatz overnam. Na een verbouwing en een herschikking van het assortiment bleef de trouwe klantenkring de winkel trouw. De klanten waarderen vooral de expertise van de twee eigenaressen, die als moeders hun jonge klanten en hun modevoorkeuren uitstekend kennen. In een gesprek met FashionUnited geven de gepassioneerde retailonderneemsters inzicht in de ontwikkeling van hun winkel, de huidige kindermodetrends en de locatie Kempen.

De gevel en het exterieur stralen een vrolijke sfeer uit. Beeld: Geschwisterherz

Waar komt het op aan bij kindermode? Willen klanten liever coole kleding of is functionaliteit nog steeds het allerbelangrijkste?

Onze klanten kopen eigenlijk alleen op basis van trends, vooral kinderen vanaf maat 140, dus de tieners. Als er iets nieuws is, bijvoorbeeld op TikTok, merken we dat meteen. Dat is niet altijd makkelijk, omdat je een jaar vooruit moet plannen, maar we vertrouwen op onze leveranciers, die weten dat.

Tieners geven de voorkeur aan neutrale kleding zonder franjes. Beeld: Geschwisterherz

Welke kleuren bepalen momenteel het seizoen?

De kleuren zijn nog steeds erg gedekt en pastelachtig; de kleur van het seizoen was echter citroengeel.

Gedekte kleuren in de babyhoek. Beeld: Geschwisterherz

Is advies belangrijk?

Ja, advies is absoluut belangrijk. We verkopen ongeveer 90 procent van de producten met advies. Daarbij hebben we als vakhandelaars een voordeel. Kinderen willen vaak niet wat hun ouders aanbevelen, maar als wij hetzelfde aanbevelen, is het heel anders.

Welke producten verkopen momenteel bijzonder goed bij jullie?

Momenteel verkopen outfits voor de eerste schooldag en de bijbehorende accessoires erg goed. Ook onze borduurservice wordt super goed ontvangen. We bieden gepersonaliseerde handdoeken in de vorm van een puntzak aan. Deze zijn bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor zwemles en worden altijd graag cadeau gegeven.

Zijn er motieven of figuren die goed verkopen of bijzonder populair zijn?

Dat is moeilijk te veralgemenen. Bij de jongere kinderen, de mini-meisjes van drie tot acht jaar, zijn klassieke motieven zoals paarden, vlinders en lieveheersbeestjes populair, maar ook glitter, roze en tule. Bij de oudere kinderen - meisjes en jongens - is kleding zonder motieven en figuren juist in de mode. Bij baby's zijn gedekte kleuren zoals beige populair, vaak tot verbazing van familieleden die een passend cadeau zoeken.

Mini's (drie tot acht jaar) houden van motieven. Beeld: Geschwisterherz

Wat zijn andere populaire producten?

We hebben veel loopklanten die graag rondkijken. Bij de seizoenswisseling wordt er nieuw gekocht, bij de jeans merken we dat bijvoorbeeld vanaf september; dan komt ook de wintergarderobe.

Uit de omgeving verkopen momenteel mousseline doeken en mutsen uit Viersen erg goed, evenals knuffelletters direct hier uit Kempen. Naast merken uit binnen- en buitenland, promoten we natuurlijk ook graag lokale merken.

Hoe lokken jullie klanten naar de winkel?

Onze etalages worden seizoensgebonden met veel liefde voor detail gedecoreerd. Momenteel hebben we het ‘Back to School’-thema met extra grote potloden en mooie outfits voor de eerste schooldag.

De ‘Back to School’-etalage. Beeld: Geschwisterherz

We adverteren ook meerdere keren per jaar in regionale kranten en gebruiken andere media, zoals lokale kranten, het stadsmagazine Kempen Life, bioscoopreclame of radioreclame die voor een bepaalde periode op de achtergrond draait in een lokale Rewe-supermarkt.

Als ouders weten we bovendien waar kinderen en hun ouders zich bevinden en waar anderen adverteren. Zo hebben we onlangs met spandoeken in de sporthal geadverteerd. Daarnaast communiceren we via Instagram onze kortetermijnacties en tonen we onze nieuwe items en collecties. Sinds we hier in de straat gevestigd zijn, hebben we veel meer klantenverkeer omdat we zoveel reclame maken.

Waar komen jullie klanten vandaan, uit Kempen of uit de omgeving?

We hebben, zoals gezegd, veel loopklanten die voor de stad Kempen komen, maar ook vaste klanten direct uit Kempen of uit de omgeving, naar schatting binnen een straal van twintig kilometer, die specifiek voor de winkel komen.

Hoe zit het met de concurrentie, is die er direct in Kempen?

Die is er eigenlijk niet. Er is nog de mama- en kinderwinkel – Radieschen – maar we bedienen verschillende merken en doelgroepen en sturen ook klanten naar elkaar door als we weten dat de ander heeft wat ze zoeken.

Er zijn Ernsting’s Family en C&A in Kempen die kinderkleding verkopen, maar geen gespecialiseerde kindermodewinkel. Bovendien bieden we ook de mogelijkheid om artikelen te retourneren als een kledingstuk niet past, bijvoorbeeld als het als cadeau is gekocht, of als het kind het niet leuk vindt. Dat onderscheidt ons van de niet-gespecialiseerde handel.

Welke strategie hanteren jullie voor de komende inkoopronde?

We vertrouwen op ons onderbuikgevoel en op onze vertegenwoordigers. Omdat we zelf moeders zijn en veel kinderen zien en kennen, kunnen we goed inschatten wat wel en niet zal aanslaan. Ook de jarenlange ervaring speelt een rol.

Hebben jullie je budget aangepast?

Ons budget wordt elk seizoen herzien en aangepast. We proberen echter ongeveer binnen hetzelfde kader te blijven, omdat de vraag ook ongeveer gelijk blijft. Mocht er een product overblijven, dan wordt het ofwel opgeslagen tot het volgende seizoen of met korting verkocht.

Zijn jullie van plan om nieuwe merken aan jullie assortiment toe te voegen?

We leggen ons niet vast, maar we hebben onze basismerken. We luisteren echter ook naar onze klanten en proberen nieuwe merken uit op hun aanbeveling. Als we op beurzen zijn en nieuwe dingen zien die ons overtuigen, worden die ook opgenomen.

De merken die in het assortiment te vinden zijn. Beeld: Geschwisterherz

Trefwoord beurzen – waar kopen jullie in en waar doen jullie nieuwe inspiratie op?

Voornamelijk op beurzen zoals 4-Kidz in Neuss, Supreme Kids in München of Kindermoden Nord.

Wat zijn de seizoenen/periodes met de hoogste omzet?

Het herfst-/winterseizoen, maar ook Kerstmis en de communie.

Wat maakt het stadscentrum van Kempen bijzonder?

Het stadscentrum van Kempen is erg levendig en heeft nog veel door de eigenaar geleide winkels. Ook de reclamevereniging is zeer actief en organiseert veel acties en feesten, wat ook toeristen naar het centrum lokt. Dit alles draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de locatie; we hadden het nergens anders gedaan.

Wat missen jullie daar om het aantal bezoekers te verhogen?

We mogen niet klagen. Het stadscentrum is cirkelvormig en klanten lopen bijna automatisch door alle winkelstraten.

Wat zouden jullie wensen van de stad/gemeente?

De parkeerkosten zouden verlaagd moeten worden, zodat klanten meer gestimuleerd worden om te komen winkelen.

Is er een app waarmee de eigenaars communiceren? Hoe blijven jullie anders in contact?

We communiceren via WhatsApp-groepen en regelmatige evenementen.

Zijn er gezamenlijke initiatieven om de straat bekender te maken, bijvoorbeeld via sociale media of lokale evenementen?

Ja, elke straat heeft een straatmanager via wie verschillende acties of decoraties voor de straat worden gecommuniceerd. Wij zijn de straatmanagers voor onze straat, dus we decoreren veel, plaatsen bloembakken en onderhouden natuurlijk ook onze omgeving. Men probeert de eigen straat te laten opvallen en te promoten.