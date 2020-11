Klarna: 2 halen, 1 betalen is favoriete korting van Nederlandse shoppers

Uit onderzoek van iVOX in opdracht van Klarna blijkt dat tweederde van de Nederlandse online shoppers gevoelig is voor kortingen, zo meldt Klarna in een persbericht. De meest favoriete deal is 2 halen, 1 betalen. Op de tweede plek valt een vaste basiskorting op een product en de derde plaats is voor een stapelkorting op meerdere producten.

Dit soort kortingen blijken iets meer in trek te zijn bij vrouwen dan bij mannen. Mannen houden er overigens wel meer van als ze als eerste producten mogen kopen in de voorverkoop. Een derde van de online shoppers, 32 procent, geeft aan ‘helemaal niet gevoelig’ te zijn voor kortingen en aanbiedingen.

In haar data ziet Klarna dat shoppers al sinds het begin van de coronacrisis bewuster met hun geld zijn omgegaan. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels legt in het persbericht uit dat de aantrekkingskracht van kortingen niet alleen een financieel aspect heeft: “Het aankopen van een product met korting op Black Friday geeft de consument een ‘winnaarsgevoel’. Als je hetzelfde product later in de overwegend dure decembermaand voor de normale prijs zou moeten kopen, voelt dit voor de consument als een gemiste kans. Een ander aspect is het gevoel te krijgen ‘het systeem te slim af te zijn’ en de mogelijkheid om als consument een succesverhaal aan anderen te kunnen vertellen wanneer je een mooie deal met flinke korting hebt gescoord.”

Beeld: Unsplash