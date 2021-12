Klarna opent pop-up voor de feestdagen op Utrecht Centraal

Betaaldienst Klarna opent van 10 tot en met 23 december in samenwerking met een reeks modemerken een pop-up store in het centraal station van Utrecht. Dit meldt Klarna in een persbericht. Het gaat om de eerste tijdelijke winkel van het bedrijf in Nederland.

Vanaf vrijdag 10 december kunnen mensen terecht voor cadeau’s voor de feestdagen van H&M, Scotch & Soda, Omoda, JOSH V, Hunkemöller, Philips, Rivièra Maison en Parfumerie.nl. Al deze merken zijn tot en met de dag voor kerstavond te vinden in de pop-up winkel van Klarna binnenin station Utrecht Centraal, bij spoor 18.

In de winkel kan de consument kennis maken met “exclusieve offline selectie aan producten”, aldus Klarna in het persbericht, en deze “voelen, zien, horen, ruiken”. Vervolgens kan men ervoor kiezen de producten online te kopen. Producten kunnen niet rechtstreeks in de winkel gekocht worden. De Klarna pop-up store is tussen 10 en 23 december dagelijks geopend van 8:00 tot 17:00.