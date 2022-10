Klarna-rapport: Shoppers geven dit jaar meer of evenveel uit tijdens feestdagen als vorig jaar

Uit een nieuw rapport van online betaaldienst Klarna blijkt dat Amerikaanse shoppers zich waarschijnlijk niet zullen laten afschrikken door de stijgende kosten voor de feestdagen. Volgens de gegevens van Klarna zegt 68 procent van de shoppers dit jaar meer of evenveel uit te geven aan de feestdagen als vorig jaar. Dit in vergelijking met de 24 procent die zegt dat ze hun budget hebben aangescherpt en van plan zijn minder uit te geven, terwijl 31 procent van plan is meer uit te geven.

De resultaten van het rapport wijken af van de eerdere verwachtingen van detailhandelaren voor de 'hoogseizoen'-inkopen, aangezien de stijgende kosten hun weerslag blijven hebben op huishoudens in de hele regio.

Raji Behal, Klarna's global head of partner success, zegt over het sterke contrast in gedrag: "De gemene deler is dat de meerderheid de feestdagen op een veel slimmere manier benadert. "De overgrote meerderheid van alle ‘holiday shoppers’ richt zich dit seizoen op budgetvriendelijke producten, kortingen en slimmere manieren om te winkelen."

Dit bleek uit de antwoorden van 66 procent van de shoppers die zeggen dat ze zich dit jaar aan hun budget zullen houden, tegenover 14 procent vorig jaar. De respondenten tonen ook belangstelling voor meer flexibele betaalmogelijkheden: 55 procent zegt daar actief naar op zoek te gaan. Deze trend is vooral prominent onder jongere generaties, waarbij millennials 72 procent van de respondenten zijn en 58 procent tot de Gen Z generatie behoort.

Het rapport kijkt ook naar toenemende belangstelling voor bugdetvriendelijke winkels, de terugkeer van fysiek winkelen, een vraag naar video shopping content en een verschuiving van geschenken naar meer essentiële producten.

Desondanks lijkt het erop dat mode en kleding de populairste categorie blijft om komend seizoen voor te winkelen, zowel online als in de winkel. Daarnaast blijken Calvin Klein, Victoria's Secret en H&M de populairste consumentenmerken te zijn.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.