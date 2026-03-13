Koopstromenonderzoek Randstad: winkelaanbod bepaalt aantrekkingskracht winkelgebieden

Wat trekt consumenten naar een winkelgebied en hoe lang blijven ze daar? Het Koopstromenonderzoek Randstad 2025 (KSO 2025) geeft inzicht in de motieven van bezoekers, hun waardering voor winkelgebieden en hun verblijfsduur. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de aanwezigheid van specifieke winkels en de omvang van het aanbod een belangrijke rol spelen. Ook laat het zien hoe verschillende typen winkelgebieden door consumenten worden beoordeeld.

Aanwezigheid van specifieke winkels belangrijk bezoekmotief

Uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2025 blijkt dat de aanwezigheid van specifieke winkels een belangrijke reden is om winkelgebieden te bezoeken, vooral in grotere centra. In centrale winkelgebieden noemt 48 procent van de consumenten nabijheid als belangrijkste motief, gevolgd door de aanwezigheid van bepaalde winkels (43 procent). In grotere winkelgebieden vanaf 60.000 vierkante meter wordt het winkelaanbod zelf belangrijker dan de afstand. Factoren zoals de omvang, kwaliteit en variatie van het aanbod spelen daar een grotere rol. Dit geldt ook voor grootschalige retailgebieden, waar bezoekers vooral komen voor een breed en gespecialiseerd aanbod van winkels en bereid zijn daarvoor verder te reizen.

Waardering winkelgebieden stabiel

Consumenten beoordelen winkelgebieden in de Randstad gemiddeld met een 7,5, blijkt uit het onderzoek. Centrale winkelgebieden krijgen doorgaans een iets hoger rapportcijfer dan ondersteunende en grootschalige winkelgebieden, en grotere winkelgebieden scoren gemiddeld beter dan kleinere. De beoordeling is de afgelopen jaren licht gedaald: in 2016 lag het gemiddelde nog op 7,6. Vooral aspecten als sfeer en uitstraling, horeca-aanbod, faciliteiten en netheid kregen een lagere waardering. Grootschalige winkelgebieden scoren daarentegen juist hoog op autobereikbaarheid (8,3) en parkeermogelijkheden (8,2), maar lager op sfeer (6,4), openbaar-vervoerbereikbaarheid (6,3) en horeca-aanbod (5,2).

Grotere winkelgebieden zorgen voor langere verblijfsduur

De verblijfsduur van bezoekers neemt toe naarmate het winkelaanbod groter is. In winkelgebieden kleiner dan 10.000 vierkante meter blijft meer dan 60 procent van de bezoekers korter dan een half uur, terwijl in gebieden vanaf 60.000 vierkante meter het merendeel langer dan een uur verblijft. In de grootste grootschalige winkelgebieden (meer dan 40.000 vierkante meter) blijft zelfs 49 procent van de bezoekers langer dan een uur. In ondersteunende winkelgebieden blijven bezoekers daarentegen meestal kort: zelfs in de grotere varianten verblijft 71 procent minder dan een uur. Vergeleken met 2016 is de gemiddelde verblijfsduur wel iets afgenomen, vooral doordat het aandeel bezoeken van meer dan twee uur kleiner is geworden.