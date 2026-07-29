Liberty breidt stoffenafdeling uit om te voldoen aan groeiende vraag naar handwerk

Het Britse warenhuis Liberty verdubbelt de omvang van zijn stoffenafdeling om te voldoen aan de groeiende interesse in handwerk. Lydia King, directeur retail van het bedrijf, vertelt aan The Guardian dat de nieuwe afdeling nu honderdveertig procent groter is en meer dan 2.500 stoffen op voorraad heeft.

King voegt toe dat de retailer ook de fourniturenafdeling uitbreidt, waar workshops voor handwerkliefhebbers worden aangeboden. Ze vertelt aan de media: “Steeds meer warenhuizen stappen af van fournituren en stoffen, maar wij willen de klantervaring juist vieren en naar een hoger niveau tillen.”

Consumenten richten zich op handwerk omdat ze willen ontsnappen aan de steeds digitalere wereld, aldus King. “Van een op maat gemaakte jurk tot ambachtelijke kwaliteit; zelf maken is een moderne uiting van luxe, omdat het iets steeds zeldzamers biedt: originaliteit.”

De verkoop van stoffen in het warenhuis steeg vorig jaar met elf procent. De verwachting is dat deze in het lopende jaar met een vergelijkbaar tempo blijft groeien. De afdeling trekt een breed scala aan consumenten aan. Dit varieert van jonge beginners tot een groep welvarende internationale klanten die luxe stoffen inslaan om mee te nemen naar hun thuisland.

“De stoffenafdeling heeft een van de hoogste omzetten per vierkante meter in de winkel,” aldus King. “We zien een toenemende vraag, niet alleen naar onze klassiekers, maar ook naar meer verfijnde en nieuwe ontwerpen.”