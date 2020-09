Lina Ghotmeh en Erik Dhont ontwerpen future-proof productie-atelier voor Hermès

Het eeuwenoude Franse luxemerk Hermès blijft investeren in vernieuwing. In het Normandische Louviers werd onlangs de eerste steen gelegd van een hypermodern productie-atelier voor lederwaren, zo laat het merk in een persbericht weten.

De Frans-Libanese architect Lina Ghotmeh ontwierp het atelier voor met Hermès’ milieudoelstellingen in het achterhoofd. Op het terrein zal meer energie worden opgewekt dan worden verbruikt. Het het zaagtanddak zorgt voor veel (en natuurlijke!) lichtinval. In het ontwerp voor de tuinen, ingericht door de Belgische tuinarchitect Erik Dhont, is rekening gehouden met het behoud van biodiversiteit en zijn geavanceerde wateropvang- en drainagetechnieken geïntegreerd.

Het atelier in Louviers is de tweede locatie van de divisie Lederwaren en Zadels van Hermès in Normandië. De andere, in Val-de-Reuil, opende in 2017. Met het openen van het atelier in Louviers creëert Hermès ruim 250 banen. Het bedrijf gaat samenwerkingen aan met werkgelegenheidsbureau van Louviers voor het aantrekken van nieuwe vakmensen, en met plaatselijke scholen voor hun training. De bedoeling is dat er een kennisuitwisseling tot stand komt tussen de Normandische ateliers, en dat de know-how en cultuur van de lederwarenproductie lokaal verder ontwikkelen en verspreid raken. Het atelier moet in 2022 voltooid zijn.