Live Fast Die Young opent eerste Nederlandse winkel

Het Duitse merk Live Fast Die Young (afgekort LFDY) heeft aangekondigd op 18 december een winkel te openen in Amsterdam. Dit meldt LFDY in een persbericht. Het filiaal is daarmee de eerste winkel van het streetwear merk in Nederland.

Het gaat om een Nederlandse flagshipstore die gevestigd wordt in de Hartenstraat, een van de welbekende Negen Straatjes in Amsterdam. Het pand zal ruim 100 vierkante meter groot zijn, is te lezen in het persbericht. Live Fast Die Young is een streetwear label uit Duitsland met verschillende winkels in eigen land, waaronder in de stad Düsseldorf waar de hoofdzetel is gevestigd. Het merk werd opgericht in 2012 en haalt zijn inspiratie uit de hip hop en graffiti cultuur. De items van LFDY zijn nu al in Nederland verkrijgbaar via de online webshop van het merk.

Volgens de COO van het streetwear merk beantwoordt de Amsterdamse winkel met name aan de vraag van de Nederlandse influencer- en rap scene. “De locatie kon niet passender zijn en creëert de beste voorwaarden voor de bijzondere stap die we met de nieuwe winkel zetten”, zegt Karl Krumland CFO en COO van LFDY in het persbericht. “We zijn erg blij dat ons merk nu ook in andere landen aandacht krijgt en we werken elke dag aan de internationale oriëntatie van ons label. Amsterdam is hierin een eerste en belangrijke pijler,” aldus de COO.