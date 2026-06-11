Macy's, Dick's, Target, Walmart: Hoe grote Amerikaanse retailers inspelen op het WK Voetbal 2026

Met het eerste fluitsignaal van het WK Voetbal 2026 vandaag, begint een maand lang voetbalfeest in de gastlanden de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens Goaleconomy draagt het evenement naar verwachting alleen al 30,5 miljard Amerikaanse dollar bij aan de bruto economische productie van de Verenigde Staten. Retail en vastgoed zijn de sectoren die naar verwachting aanzienlijke winsten zullen boeken.

Het toernooi wordt door velen gezien als een uniek cultureel moment voor Noord-Amerika. Dit zet retailers ertoe aan om in te spelen op de opwinding. Via unieke winkelactivaties, merksamenwerkingen en de ondersteuning van lokale stichtingen, leggen grote retailers contact met zowel nationale als internationale fans om te profiteren van de voetbalgekte.

Macy’s: World Soccer HQ

Macy’s World Soccer HQ-collectie. Credits: Macy's.

Macy’s World Soccer HQ is een omnichannel-ervaring gericht op voetbal in de flagshipstore van de retailer aan Herald Square in New York. De ervaring biedt een zorgvuldig samengestelde collectie sportkleding, interactieve elementen zoals een meeslepende tunnel en evenementen met atleten.

Naast de winkelervaring werkt Macy’s ook samen met de US Soccer Foundation om sport toegankelijker te maken voor achtergestelde gemeenschappen. Naast een donatie organiseerde de retailer een sessie voor jongeren van de Just Ball League van de organisatie met voetbalster Riley Tiernan.

The Original Farmers Market: LA World Cup 26 Fan Zone

The Original Farmers Market, gevestigd op 3rd & Fairfax, organiseert van 18 tot en met 21 juni een eigen LA World Cup 26 Fan Zone. Gedurende deze vier dagen zijn er op de markt live wedstrijdvertoningen, biertuinen en ervaringen met een voetbalthema.

Dick’s Sporting Goods: Where It All Kicks Off

Dick's Sporting Goods x Adidas: Where it all kicks off-campagne. Credits: Dick's Sporting Goods.

Dick’s Sporting Goods werkt samen met Adidas aan de campagne ‘Where It All Kicks Off’. Hierin zijn diverse ambassadeurs van het sportkledingmerk te zien, waaronder voetballers Lionel Messi, Cobi Jones en Lamine Yamal. De video volgt personages door verschillende omgevingen, van een Dick’s Sporting Goods-winkel en een videogame-setting tot een voetbalwedstrijd.

De campagne omvat ook winkelervaringen met Adidas en een samenwerking met DonorsChoose. Hiermee wil Dick’s de toegang tot voetbal vergroten door tot 250.000 Amerikaanse dollar te investeren in jeugdvoetbalprojecten in de Verenigde Staten. Leraren op in aanmerking komende scholen kunnen vanaf 11 juni financieringsaanvragen indienen voor gerelateerde programma's.

Target: Summer Goals Tour

Target Summer Goals Tour-ervaring. Credits: Target.

Target’s Summer Goals Tour wordt georganiseerd in vier steden in de Verenigde Staten: Los Angeles, Houston, Atlanta en Clifton. In Los Angeles vond het evenement al plaats op 6 juni. De tour is getimed voorafgaand aan belangrijke wedstrijden op het FIFA-schema. De ervaring vindt plaats in een speciaal ingerichte zone met een klein veld, stands van partners en een spelerstunnel. Er zijn interactieve uitdagingen en gratis snacks beschikbaar, evenals toegang tot merchandise zoals een Mexico Floral Jersey T-shirt.

Simon x Adidas: Blockparty-ervaringen

Vastgoedinvesteerder Simon organiseert in juni, in samenwerking met Adidas, fanervaringen en programma's in een aantal van zijn winkelcentra. De evenementen vinden plaats in Del Amo Fashion Center, Houston Premium Outlets, Sawgrass Mills en Phipps Plaza. Elk winkelcentrum biedt fanzones, Adidas-productervaringen en optredens.

De Adidas-winkels in 90 centra van Simon bieden ook uitgebreide winkelactivaties, waaronder limited edition-producten, verzamelobjecten en prijzen.

Walmart: Legendary Kickoffs

Walmart Legendary Kickoffs-ervaring. Credits: Walmart.

Walmart heeft meer dan 200 voetbalgerelateerde evenementen gepland in het kader van zijn Legendary Kickoffs-programma, in samenwerking met LALIGA. Daarnaast wordt een Coke & Walmart Soccer Match Event Tour georganiseerd in elf steden in de Verenigde Staten op de parkeerplaatsen van Walmart, waar mogelijkheden voor het personaliseren van tenues worden aangeboden.

De retailer werkt verder samen met Soccer Forward en Boys & Girls Clubs of America om 20 voetbalactivaties in het hele land te ondersteunen. Walmart is ook benoemd tot officiële partner van de Leagues Cup en Major League Soccer, waarmee het een merchandise-overeenkomst heeft voor voetbalproducten. Deze laatste samenwerking, die eerder dit jaar van start ging, was bedoeld om Walmart te helpen vertrouwen en bekendheid op te bouwen bij voetbalfans voordat het WK begon.

Nordstrom: Adidas’ The Corner-installatie

Adidas at The Corner Nordstrom NYC Shop Credits: Nordstrom

De samenwerking van Nordstrom met Adidas strekt zich uit over 35 winkels in speelsteden. Dit krijgt vorm in evenementen zoals een pop-up in het centrum van Seattle en een meeslepende installatie bij The Corner in New York. De samenwerking biedt een selectie van Adidas-producten voor heren, dames en kinderen, inclusief shirts met FIFA-branding. Gedurende het toernooi vinden er elke donderdag wekelijkse activaties plaats met weggeefacties en winacties. Extra weekendevenementen sluiten aan bij de deelnemende landen en bieden gratis geschenken en personalisatiemogelijkheden.

Pacific Retail Capital Partners: Where the World Unites

Vastgoedontwikkelaar Pacific Retail Capital Partners (PRCP) organiseert activatiehubs in meer dan tien steden in de Verenigde Staten. Deze zijn ontworpen om de betrokkenheid en verkoop in zijn hele portfolio te stimuleren. Naast het gezamenlijk bekijken van wedstrijden en strafschopsimulaties, bieden de locaties ook exclusieve merchandise en weggeefacties met cadeaubonnen. Extra activaties vinden plaats in speelsteden, waaronder in het Bridgewater Commons-centrum in New York en het Plaza West Covina-centrum in Los Angeles.