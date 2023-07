Mango breidt uit in Nederland: opent zeven nieuwe winkels

Mango is van plan in 2023 zeven nieuwe of vernieuwde winkels te openen in Nederland. In een persbericht kondigt het bedrijf aan dat er nieuwe winkels komen in Groningen, Den Bosch, Nijmegen, Heerlen en Leeuwarden.

In Rotterdam kwam er eind juni al een winkel bij en zal de al bestaande flagshipstore in Rotterdam daarnaast verbouwd worden.

Eind 2022 had Mango nog 31 winkels in Nederland.

De nieuwe Mango winkels zullen volgens het bericht voorzien zijn van het mediterraan geïnspireerde winkelconcept “dat de Mango winkel opvat als een mediterraan huis met verschillende kamers waarin warme tinten en neutrale kleuren overheersen.”

Een van de belangrijkere winkelopeningen is volgens het bedrijf een nieuw verkooppunt in Groningen, met een verkoopoppervlak van vijfhonderd vierkante meter, waar vrouwen- en kinderkleding verkocht zal worden.

"Nederland is een belangrijke markt voor de internationale expansie van Mango”, zegt Daniel López, directeur expansie en franchises van het bedrijf. “Onze komst dit jaar naar steden waar we tot nu toe nog niet aanwezig waren, zal ons merk consolideren en ons in staat stellen onze internationale positie te versterken.”