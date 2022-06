Mango brengt ‘New Med’ retailconcept naar Nederland

Mango heeft de eerste winkel in Nederland met het nieuwe ‘New Med’ concept geopend in Leiden. De Spaanse winkelketen heeft dit nieuwe concept al in enkele Europese flagship stores geïntroduceerd, zo is te lezen in een persbericht.

De winkel in Leiden, gelegen aan de Haarlemmerstraat 95, heeft een verkoopoppervlakte van 550 m2 en verkoopt de dames- en kinderkledinglijnen. Voor Mango brengt deze opening het totale aantal winkels in Nederland op dertig, inclusief bedrijfs- en franchisewinkels. Met de nieuwe winkel in Leiden werkt Mango aan het versterken van zijn aanwezigheid in Nederland. De opening markeert het startpunt van een expansieplan dat het bedrijf in Nederland zal uitrollen na positieve resultaten in deze markt, aldus het persbericht.

Dit jaar wil de onderneming haar aanwezigheid op de Nederlandse markt op twee manieren versterken: enerzijds door de opening van drie nieuwe winkels in grote en middelgrote steden als Utrecht, Tilburg en Groningen, en anderzijds door het New Med concept in meerdere winkels te introduceren.

César de Vicente, Mango's Retail Directeur, zegt in het persbericht: "Wij willen onze klanten een gastvrije omgeving bieden waarin zij kunnen genieten van unieke en gepersonaliseerde ervaringen. Het New Med concept presenteert de Mango winkel als een mediterraan huis, met verschillende ruimtes waarin warme tinten en neutrale kleuren de boventoon voeren en gecombineerd worden met traditionele, ambachtelijke, duurzame en natuurlijke materialen, zoals keramiek, tufsteen, hout, marmer, espartogras en leer".

De Mango New Med winkel wil het ethos van het merk weerspiegelen en is sterk beïnvloed door de mediterrane cultuur en levensstijl, zo meldt het persbericht. Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom zijn de nieuwe winkels uitgerust met energie-efficiënte verlichting en systemen om de temperatuur te regelen, terwijl in het ontwerp duurzame materialen zijn verwerkt, zoals natuurlijke verf.