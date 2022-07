Mango kondigt opening twintig nieuwe winkels in Canada aan, zes tegen eind 2023

Mango is van plan de komende tien jaar twintig winkels te openen in Canada, zo vermeldt het bedrijf in een persbericht. Een eerste zestal winkels in Toronto zou tegen eind 2023 geopend zijn.

De plannen maken onderdeel uit van een nieuwe samenwerking met de Israëlische retailgroep Fox Group. De groep is tevens Mango’s partner in Israel, waar het zo’n 47 winkels van de modegroep beheerd.

Mango's uitbreidingsplan in Canada maakt deel uit van het streven om te groeien in Noord-Amerika. Als onderdeel hiervan is het bedrijf afgelopen mei begonnen met een uitbreidingsplan in de Verenigde Staten met de opening van een nieuwe flagship store op Fifth Avenue in New York.

Mango heeft overigens wel al enige activiteit in Canada. Zo biedt warenhuisketen Hudson Bay’s in Canada zo’n vijftig verkooppunten van het merk aan. Ook is Mango in de regio actief met zijn online shop.