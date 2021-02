Mango lanceert nieuw winkelconcept voor Europese flagship stores

De Spaanse multinational Mango heeft vandaag een nieuw winkelconcept gelanceerd. De komende maanden wordt het uitgerold in de belangrijkste Europese flagship stores van het bedrijf, te beginnen met de winkel in Düsseldorf volgende maand. Deze eerste vernieuwde Mango winkel krijgt een oppervlakte van 1.400 vierkante meter en zal te vinden zijn in het bekende Kö-Bogen II gebouw in de Duitse stad, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Met het nieuwe winkelconcept dat de ‘geest en de frisheid van het merk’ moet weerspiegelen, wil de modeketen meer toenadering zoeken tot de consument en terugkeren naar zijn Mediterrane roots. Het interieur zal vooral warme en neutrale tinten bevatten die worden gecombineerd met zowel traditionele en handgemaakte, als duurzame en natuurlijke materialen zoals keramiek, hout, turfsteen, marmer en leer. Voor Mango staan ‘duurzaamheid en energie-efficiëntie’ centraal.

César Vicente, Global Director bij Mango geeft een toelichting: “Onze branche zit middenin een transformatie en dat geldt ook voor Mango. De winkels zullen altijd een ontmoetingsplaats blijven tussen onze klanten en het eigen merk. Daarom willen we de klant een unieke en gepersonaliseerde ervaring bieden, ondersteund door technologie, omni channel retail diensten en met een uitnodigende ruimte.”

Technologie en digitalisering

Het nieuwe winkelconcept wordt ook digitaler. Zo kan het winkelpersoneel via In Store Analytics bijvoorbeeld de beschikbaarheid van artikelen makkelijker en efficiënter aan de klant communiceren, en zal de klant door middel van de nieuwste technologie zijn weg beter kunnen vinden in de winkel.

Op het gebied van technologie en digitalisering, zet Mango met het nieuwe initiatief verder in op omni channel retail met een uitgebreide Click & Collect zone. Via de vernieuwde winkelruimtes stelt Mango online exclusieve collecties ter beschikking die de klant kan komen bekijken en passen in de winkel.

Jan Rivera, Creative Image Director by Mango voegt toe: “Door middel van dit nieuwe winkelconcept wilden we de essentie van ons merk weerspiegelen. De mediterrane cultuur vormt een onderdeel van alles wat we als merk doen en wie wij, de mensen achter het merk, zijn. Met die gedachte wilde we Mango dichterbij onze klanten brengen.”