Mango versterkt aanwezigheid in België met drie winkels en nieuw retailconcept

Mango is druk bezig om zijn aanwezigheid in België te versterken. Het Spaanse modemerk heeft de afgelopen twee maanden twee nieuwe winkels in Brussel geopend en zal in augustus een winkel Luik openen.

De Brusselse winkels zijn 436 m2 en 286 m2 groot. In de grotere winkel zijn artikelen uit de dames- en kinderlijn te vinden, in de andere winkel verkoopt Mango alleen de damescollectie.

De winkel in Luik wordt de eerste winkel in België waar het interieurconcept ‘New Med’ wordt toegepast. New Med is geïnspireerd op het leven aan de Middellandse Zee en is al in enkele Europese flagshipstores geïntegreerd.

In de New Med-winkels wil Mango ‘de geest en frisheid van het merk weerspiegelen door de mediterrane cultuur en stijl te omarmen’. Het New Med-concept wordt omschreven als een mediterraan huis met verschillende kamers, waar warme en neutrale kleuren de boventoon voeren en waar veel aandacht is voor traditionele, handgemaakte, duurzame en natuurlijke materialen.

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het nieuwe concept. Daarom worden de nieuwe winkels onder andere uitgerust met eco-efficiënte verlichting en airconditioning en wordt er zoveel mogelijk met duurzame materialen gewerkt.

Mango heeft momenteel ruim 84 winkels in België. Het Spaanse merk wil de komende maanden zeker nog twaalf verkooppunten in België openen.