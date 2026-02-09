Marie Méro opent tweede Nederlandse concept store in Sluis

Het Belgische modemerk Marie Méro heeft op vrijdag 6 februari een nieuwe concept store geopend in Sluis, zo meldt het label in een persbericht. Na Maastricht is dit de tweede Nederlandse vestiging voor het merk, waarmee het totaal op 13 eigen winkels komt.

De keuze voor de Zeeuwse grensplaats is strategisch; zaakvoerder Ruben Van der Elst ziet de locatie als de ideale uitvalsbasis om de internationale groeistrategie verder uit te rollen en later dieper de Nederlandse markt te betreden. De nieuwe winkel in de hoofdstraat heeft een oppervlakte van 120 vierkante meter en is ingericht volgens het vernieuwde winkelconcept. Het interieur kenmerkt zich door een sobere maar warme uitstraling met zachte kleuren, natuurlijke vormen en materialen. Volgens zaakvoerder Steven Van der Elst is de winkel ontworpen als een ontmoetingsplek waar persoonlijk stylingadvies en een ontspannen winkelervaring centraal staan.

Met deze opening verstevigt het familiebedrijf zijn Belgische signatuur van vrouwelijkheid en vakmanschap op Nederlandse bodem. De vestiging in Sluis trekt naar eigen zeggen een diverse mix van Belgische en Nederlandse klanten aan, wat aansluit bij het DNA van het modemerk. Door in te zetten op fysieke retail en beleving, onderstreept Marie Méro het belang van persoonlijk klantcontact binnen de huidige omnichannel-markt.

