Marks & Spencer sluit 67 winkels om kosten te besparen

De Britse detailhandelaar Marks & Spencer deelt in een rapport mee dat het de komende vijf jaar 67 van hun kledingwinkels zal sluiten om de operationele kosten te drukken. Daarnaast staat vermeldt dat het bedrijf zal proberen de sluitingen zo mogelijk binnen drie jaar te realiseren. De winkelgigant heeft nog niet bekendgemaakt welke winkels zullen sluiten en welke open blijven.

De sluitingen komen neer op het schrappen van 25 procent van Marks & Spencer's volledige kledingwinkelbestand om 300 miljoen pond (346 miljoen euro) te besparen en een energierekening van 100 miljoen pond (116 miljoen euro) te verlagen, wat neerkomt op een totale verlaging van 400 miljoen pond (462 miljoen euro) aan overheadkosten.

In een presentatie aan investeerders zei Stuart Machin, CEO van Marks & Spencer, dat de retailer tegen begin 2028 180 full-line winkels zal houden, waar kleding, huishoudelijke artikelen en levensmiddelen worden verkocht, tegenover de huidige 247.

De retailer zei dat het winstgevende groei ziet in kleding en homeware, waar het schat in staat te zijn marges van meer dan tien procent te behalen (tegenover vier procent in voedingsmiddelen). Het bedrijf zei ook dat het zich zou concentreren op de meest relevante categorieën voor consumenten, die ook te maken hebben met stijgende kosten.

Marks & Spencer zei dat het inefficiënties in zijn leveringsketen zal aanpakken, om de stromen te maximaliseren in overeenstemming met de vraag naar zijn kleding en huishoudelijke artikelen.

Verder wil het zijn netwerk van distributiecentra in het Verenigd Koninkrijk afslanken en automatiseren en de winkels gebruiken voor het beheer van retourzendingen om de snelheid waarmee de voorraden worden aangevuld te verbeteren.

Dit artikel is geschreven door Don-Alvin Adegeest en verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.