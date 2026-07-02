Massimo Dutti schrapt de kassa met zijn nieuwste winkelconcept

Madrid – Massimo Dutti, het premium modemerk van de Inditex-groep, versterkt zijn internationale profiel met de opening van zijn eerste winkel in Denemarken. Deze nieuwe markt voegt een fysiek retailkanaal toe aan de activiteiten. De boutique is niet alleen de eerste van het merk in het land, maar ook de eerste die het nieuwste winkelconcept presenteert.

De nieuwe winkel is gevestigd op Østergade 35, een van de belangrijkste winkelstraten in het centrum van Kopenhagen. De eerste Massimo Dutti in Denemarken bevindt zich op een hoeklocatie waar voorheen COS, het premium modemerk van de H&M Group en een belangrijke concurrent, gevestigd was. Het Inditex-merk neemt hiermee een strategische positie in de Scandinavische hoofdstad over. De winkel van ruim 495 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen, presenteert de volledige collecties voor zowel mannen als vrouwen.

Winkel van Massimo Dutti op Østergade 35 in Kopenhagen, Denemarken. Credits: Massimo Dutti.

De opening van deze eerste Massimo Dutti-winkel in Denemarken, die op donderdag 2 juli 2026 zijn deuren opende, is meer dan een standaard winkelopening. Het is een van de belangrijkste geplande projecten van het merk en moederbedrijf Inditex voor dit boekjaar. Dit werd al benadrukt door de CEO van Inditex, Óscar García Maceiras, tijdens de presentatie van de bedrijfsresultaten voor het boekjaar 2025 op 11 maart 2026. Maceiras kondigde toen ook enkele van de belangrijkste projecten van Inditex en zijn merken voor 2026 aan. Daaronder viel ook de komst van Massimo Dutti naar Denemarken met de opening van de eerste fysieke winkels.

De CEO van Inditex gaf tijdens de persconferentie aan dat in 2026 “enkele van onze winkelformules hun eerste fysieke winkels zullen openen in landen waar de groep al aanwezig is”. Hij specificeerde de plannen voor “Bershka, dat zijn eerste fysieke winkels opent in Brazilië en de Verenigde Staten”, voor “Massimo Dutti, in Denemarken en Noorwegen”, en “tot slot Lefties, dat zijn eerste winkels opent in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk”.

Een nieuw, meer ervaringsgericht en meeslepend winkelformat

De nieuwe winkel van Massimo Dutti in Kopenhagen introduceert, zoals eerder vermeld, het nieuwste en meest innovatieve winkelconcept van het merk, met diverse opvallende kenmerken en vernieuwingen. Dit vernieuwde winkelformat is gericht op het versterken van de beleving tijdens het hele aankoopproces. De ruimte is ontworpen als een plek ‘om te zijn’, niet alleen ‘om te kopen’. Deze paradigmaverschuiving wordt vormgegeven door een nieuwe esthetiek, nieuwe diensten en de nieuwste innovaties op het gebied van eco-efficiëntie.

Winkel van Massimo Dutti op Østergade 35 in Kopenhagen, Denemarken. Credits: Massimo Dutti.

In detail presenteert dit nieuwste winkelconcept van Massimo Dutti een vernieuwd, ‘volwassener’ en genuanceerd imago op esthetisch vlak. De sfeer wordt gecreëerd door trouw te blijven aan de minimalistische en strakke lijnen die het winkelconcept van het merk kenmerken. Tegelijkertijd worden deze lijnen verrijkt en naar een nieuwe dimensie getild door het gebruik van natuurlijke materialen met textuur. Deze elementen worden versterkt door een nieuwe, meer sfeervolle en indirecte verlichting. Dit draagt bij aan het warme, huiselijke gevoel in de verschillende ruimtes van de boutique.

Om deze ‘intieme en persoonlijke’ sfeer, zoals Massimo Dutti het zelf omschrijft, te versterken, is er een zorgvuldig geselecteerde collectie kunstwerken van de Deense kunstenaar Rune Elmegaard in de winkel opgenomen. De kunstwerken zijn verspreid over de verschillende ruimtes van de boutique. Dit is onderdeel van een samenwerking met de kunstenaar en meubelontwerper ter gelegenheid van de opening. Het past binnen het ‘Art in Progress’-initiatief van Massimo Dutti, waarmee het merk zijn winkels inzet als platform voor de promotie van creatief werk van internationale kunstenaars. Deze aanpak is voordelig voor beide partijen. Voor de geselecteerde kunstenaars fungeren de winkels als expositieruimte. Voor het merk verhogen de tentoongestelde stukken de fysieke winkelervaring.

Winkel van Massimo Dutti op Østergade 35 in Kopenhagen, Denemarken. Credits: Massimo Dutti.

“Nieuwe tinten, texturen en een combinatie van kunstwerken en objecten geven karakter en creëren een herkenbare en gedenkwaardige ruimte” in de Massimo Dutti-winkel in Kopenhagen, aldus de directie van het merk in een verklaring. Het resultaat is een “nieuwe commerciële ruimte” die “de natuurlijke evolutie van het merk vertegenwoordigt. Het biedt niet alleen een plek om te winkelen, maar ook een zorgvuldig ontworpen ervaring”. De winkel is “ontworpen om elk bezoek te verheffen en weerspiegelt de toewijding van Massimo Dutti aan vakmanschap, verfijning en tijdloze elegantie”. Het is “een inspirerende ruimte die, naast het benadrukken van de collecties” van het merk, “een intieme en persoonlijke sfeer oproept”.

Zonder “langs de kassa” en met stylingservice op afspraak

Naast de visuele en sfeervolle aspecten onderscheidt het nieuwe winkelconcept van Massimo Dutti in Denemarken zich ook door de technologische innovaties en nieuwe diensten. Deze innovaties dragen enerzijds bij aan de milieudoelstellingen van de Inditex Group. Anderzijds verrijken ze de winkelervaring, een duidelijk doel van dit vernieuwde winkelconcept.

Winkel van Massimo Dutti op Østergade 35 in Kopenhagen, Denemarken. Credits: Massimo Dutti.

Wat het eerste punt betreft, geeft Massimo Dutti aan dat de winkel is “ontworpen volgens het meest geavanceerde eco-efficiënte winkelconcept van de Inditex-groep”. Dit uitgangspunt is gerealiseerd door de installatie van eco-efficiënte oplossingen die het elektriciteitsverbruik met ongeveer dertig procent en het waterverbruik met veertig procent verminderen in vergelijking met een conventionele winkel. Voorbeelden zijn de exclusieve ledverlichting, die de lichtintensiteit aanpast aan het tijdstip en de werkzaamheden, en een klimaatbeheersingssysteem dat reageert op de bezetting van de ruimtes.

Wat betreft de innovaties en nieuwe diensten om de klantervaring te verbeteren, introduceert deze eerste Massimo Dutti-winkel in Denemarken de ‘Tap to Pay’-service. Hiermee kunnen klanten hun aankopen betalen zonder in de rij te staan bij de kassa, rechtstreeks via het mobiele apparaat van een winkelmedewerker. Naast deze service, die Inditex al testte in enkele Zara-winkels, introduceert Massimo Dutti ook de ‘Style Advisor by Appointment’-dienst. Deze dienst stelt klanten in staat een afspraak te maken met een stylingadviseur voor een volledig gepersonaliseerde winkelervaring, inclusief koffie. Klanten krijgen de beschikking over een stijl- en aankoopadviseur en een exclusieve paskamer.

Winkel van Massimo Dutti op Østergade 35 in Kopenhagen, Denemarken. Credits: Massimo Dutti.

Naast deze maatregelen, oplossingen en innovaties biedt de eerste Massimo Dutti-winkel in Denemarken klanten ook toegang tot de winkelmodus. Dit is een functie in de app waarmee ze de beschikbaarheid van producten in de winkel kunnen controleren, artikelen kunnen lokaliseren, producten kunnen scannen en kopen. Klanten kunnen ook gebruikmaken van de ‘Click & Collect’-service voor online aankopen die binnen 24 uur in de winkel kunnen worden opgehaald. Artikelen die niet in de winkel verkrijgbaar zijn, kunnen worden besteld en binnen 48 uur in de winkel of op een gewenst adres worden bezorgd. Ongeacht de aankoopmethode ontvangen klanten een digitale bon, wat bijdraagt aan een lager grondstofverbruik.