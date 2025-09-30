Medewerkers C&A distributiecentrum te Lisse de straat op

Medewerkers van C&A’s distributiecentrum in Lisse, dat in 2026 zal sluiten, gaan op 2 oktober, om 12:30 uur, actie voeren. Ze overhandigen dan ook een persoonlijke brief aan CEO Edward Brenninkmeijer, met de oproep voor een “fatsoenlijk sociaal plan”. Zo kondigt de FNV aan in een persbericht.

Doel van de actie is niet om de CEO van zijn plannen af te laten stappen, maar om het tot een goed einde te brengen met een tegemoetkoming die recht doet aan hun inzet. Door de sluiting krijgen bijna tachtig medewerkers de zak - sommigen zelfs na veertig jaar dienst bij C&A. “Zij verdienen respect en zekerheid, geen afgedankte behandeling”, zegt Linda Vermeulen, bestuurder FNV Handel.

De reactie van de vakbond staat in verhouding tot de welvarende familie Brenninkmeijer, eigenaren van de in Zwitserland gevestigde holdingmaatschappij Cofra Holding AG, waar C&A onder valt. Met een vermogen van ruim 22 miljard euro heeft de familie het tot in de Quote 500 geschopt. Ze moeten het nodige bedrag dus kunnen missen, vindt de FNV.