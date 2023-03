Meer dan de helft consumenten kiest bewust voor winkels die zich inzetten voor milieu

Meer dan de helft van de consumenten vindt het belangrijk dat kleding- en schoenenwinkels zich inzetten voor het milieu, de mens en de maatschappij. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ruigrok. Zij onderzochten in februari van dit jaar ruim zeshonderd Nederlandse consumenten van achttien jaar en ouder.

Het meerendeel van de consumenten kiest wel eens bewust voor een (online) winkel omdat deze zich inzet voor het milieu. Een op de vijf consumenten zou verder wekelijks bewust voor een duurzame winkel kiezen. Slechts negentien procent van de ondervraagden doet dit nooit.

Een kwart van de consumenten neemt hierbij een actievere houding aan en zoekt wel eens informatie op over wat een winkel doet aan duurzaamheid. Drie op de tien Nederlanders zien wel eens af van een aankoop omdat deze niet duurzaam geproduceerd of verpakt is. Grofweg de helft van de consumenten koopt wel eens tweedehands vanuit duurzaamheidsperspectieven. Vrouwen doen dit vaker dan mannen.

Van alle generaties kiest Generatie Z het vaakst voor duurzamere winkels. Bijna twee derde van hen (63 procent) kiest wel eens bewust op basis hiervan winkels uit en ruim een kwart (27 procent) van hen maakt deze keuze een keer per week of vaker.

De groeiende milieubewuste instelling onder consumenten is ook positief voor het toekomstperspectief van de stenen winkel. Ruim de helft van de Nederlanders houdt rekening met het milieu door bewust te kiezen voor fysieke winkels in plaats van online aankopen. Ruim twee vijfde van de consumenten kiest er wel eens bewust voor hun online bestelling zelf op te halen bij de winkel in plaats van deze thuis te laten bezorgen.

Bijna de helft (45 procent) van de ondervraagden zegt het te begrijpen dat duurzame initiatieven hogere prijzen met zich mee brengen (onder Generatie Z ligt dit percentage zelfs op 63 procent), maar consumenten zijn op dit moment voorzichtig met het kiezen voor duurdere winkels. Slechts 35 procent van alle consumenten is bereid om te kiezen voor een duurzame (online) winkel die duurder is. Ruim een kwart (23 procent) is hier niet toe bereid.