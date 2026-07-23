Meer Nederlandse ondernemers van start in Q2, maar niet in de detailhandel

Het aantal startende ondernemingen in Nederland is in het tweede kwartaal van 2026 met 4,8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit het nieuwste Trendrapport van de Kamer van Koophandel (KVK). Tegelijkertijd daalde het totaal aantal stoppers met 9,2 procent en nam het aantal faillissementen landelijk af met 12,8 procent. Op 30 juni stonden er ruim 2,6 miljoen vestigingen ingeschreven in het Handelsregister.

De groei en het hernieuwde optimisme geldt vooral voor sectoren als de zakelijke dienstverlening, ICT en bouw. De categorie 'handel', waaronder winkeliers die kleding verkopen, staat onder druk, al blijft deze met 14 procent de op één na grootste voor nieuwkomers.

Regionaal laten tien van de twaalf provincies een toename in het totale aantal starters zien, waarbij Groningen (plus 14 procent) en Drenthe (plus 12 procent) de sterkste stijgers zijn. Noord-Holland spant de kroon met de meeste starters per inwoner (43 per 10.000 inwoners). Van alle nieuwe ondernemers start 79 procent als zzp'er.

Hoewel de markt qua faillissementen en stoppers stabiliseert, blijven economische onzekerheid en personeelstekorten voor zowel fysieke retailers als webshops een knelpunt.