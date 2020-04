‘Meerderheid Tweede Kamer wil uitverkoop uitstellen’

Mogelijk wordt de zomeruitverkoop uitgesteld tot aan 1 juli. Volgens NOS wil een meerderheid in de Tweede Kamer de uitverkoop in online en fysieke non-foodwinkels tijdelijk verbieden om kleinere ondernemers te steunen.

Een definitief uitsluitsel is er momenteel nog niet. Het kabinet bekijkt de opties voor een verbod voor de uitverkoop, aldus NOS.

Doel van het tijdelijke verbod op de zomeruitverkoop is om kleine retailers “te beschermen tegen grote bedrijven die tijdens de coronacrisis nog wel open zijn en met prijzen stunten”, schrijft de omroep. “Alles wat er gedaan kan worden om winkels in de winkelstraat overeind te houden, is goed. Dan kunnen ze hun huidige voorraad tegen normale prijs verkopen,” aldus Mustafa Amhaouch, CDA-Kamerlid.

Het nieuws komt enkele weken nadat Annemiek Buijs en Karin Vink, eigenaars van modelabel Femmes du Sud, een petitie startten om de uitverkoop uit te stellen. De kortingen die grote retailers op dat moment al gaven, zouden volgens de dames ten koste gaan van kleinere retailers die vergelijkbare kortingen zouden moeten aanbieden om te concurreren.

