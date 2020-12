“Meeste Nederlanders bereid langer op pakketje te wachten tijdens feestdagen”

Tachtig procent van de Nederlanders vindt het niet erg als een pakket tijdens de feestdagen later wordt bezorgd, zo meldt softwarebedrijf Descartes in een persbericht. In opdracht van het bedrijf werd een onderzoek uitgevoerd onder 400 Nederlandse consumenten.

De voorwaarde voor het lange wachten op een pakketje, is dat de klant hierover tijdig wordt geïnformeerd, aldus het persbericht. Vrouwen blijken hier coulanter in te zijn dan mannen (respectievelijk 84 procent en 75 procent). Daarnaast geldt: hoe ouder de consument, hoe groter de bereidheid om langer op een pakket te wachten. Voor Nederlanders is inzicht in de status van de bestelling van groot belang. Maar liefst 93 procent wil op ieder moment de vordering van het bestel- en bezorgproces kunnen zien.

Uit het onderzoek komen ook andere voorwaarden waaronder consumenten langer op hun pakket willen wachten, zo wordt vermeld in het persbericht: Als de bezorgkosten lager zijn (53 procent), of als consumenten zelf kunnen aangeven wanneer ze een bestelling willen ontvangen (51 procent). Voor 27 procent van de Nederlanders is een duurzame manier van bezorgen reden genoeg om langer te wachten. En dan is er nog de twee procent van de Nederlandse consumenten die onder geen enkele voorwaarde extra geduld kan opbrengen voor zijn of haar pakketje.

“Het is niet gek dat consumenten op ieder moment inzicht willen in de status van hun bestelling”, aldus Albert van Roekel, director solutions consultancy EMEA bij Descartes, in het persbericht. “Ze hebben in de meeste gevallen al betaald voor het artikel én willen kunnen zien of het wel op tijd wordt bezorgd. Aan webwinkeliers dus de taak om dit inzicht te verschaffen, zowel tijdens het bestel- als het bezorgproces. Mensen begrijpen in deze drukke tijden wel dat ze langer op een pakket moeten wachten, maar kunnen weinig begrip opbrengen als je hier niet over communiceert.”

Beeld: Unsplash