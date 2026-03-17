Met Joybuy wil de Chinese gigant JD.com de concurrentie aangaan met Amazon in Frankrijk en Europa

Parijs (Frankrijk) - Na een testperiode van vijf maanden lanceerde de Aziatische gigant JD.com afgelopen maandag zijn online handelsplatform Joybuy in Frankrijk. Het bedrijf heeft de ambitie om direct de concurrentie aan te gaan met Amazon. Met levering op dezelfde dag en een ‘zero-tolerancebeleid’ tegen namaak wil het de e-commercehiërarchie opschudden.

Wat is Joybuy?

Het is het platform van de JD.com-groep (Jingdong) voor de vestiging op de Europese markt (Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Met naar eigen zeggen zo'n 700 miljoen jaarlijkse gebruikers is JD.com momenteel de nummer drie in de Chinese online handel.

Joybuy biedt een catalogus van 30.000 producten in tech, huishoudelijke apparaten, beauty, onderhoud, wonen, voeding, speelgoed, mode en dagelijkse benodigdheden. Het assortiment omvat internationale merken als Apple, Lego, Philips, Samsung en Sony, maar ook Chinese merken als Xiaomi en DJI en andere in Europa onbekende namen. Daarnaast biedt het platform Franse merken aan (Le Creuset, Le Marquier, Lucien Georgelin, Goudale...).

Welke bezorgservice?

“Onze grote toegevoegde waarde is wat wij ‘dubbel elf’ noemen: levering op dezelfde dag. Een bestelling die voor elf uur 's ochtends wordt geplaatst, wordt voor elf uur 's avonds bezorgd,” legt marketing directeur Frankrijk, Thibault Delebarre, uit aan AFP tijdens een ontmoeting in het Parijse kantoor van de groep.

Om dit zelfstandig te realiseren, beheerst Joybuy ‘de volledige leveringsketen van A tot Z’, aldus de directeur, die voorheen bij Amazon werkte. Klanten kunnen hun pakketten ook afhalen bij meer dan 17.000 afhaalpunten in Frankrijk.

Joybuy wil van deze levering binnen enkele uren een ‘marktstandaard’ maken, vervolgt hij. Levering op dezelfde dag is gratis voor bestellingen boven de 29 euro. Anders kost het 3,99 euro.

In welke steden?

Deze snelle levering is beschikbaar ‘in een groot deel van de regio Île-de-France’, wat neerkomt op meer dan 12 miljoen inwoners, licht Thibault Delebarre toe.

In andere regio's werkt het bedrijf samen met partners als La Poste (Chronopost) voor een levering ‘overal in Frankrijk de volgende dag of binnen twee dagen’.

Op termijn wil het merk ‘ook andere grote Franse steden kunnen bedienen’, verzekert Thibaut Delebarre, zonder een specifieke planning te geven. Lyon en Marseille krijgen daarbij logischerwijs voorrang.

Welke logistiek?

De groep beschikt momenteel over een netwerk van meer dan 60 magazijnen in Europa met ‘duizenden medewerkers’. De logistiek in Parijs is gebaseerd op een groot magazijn van meer dan 63.000 vierkante meter in Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne).

Voor de ‘last mile’ heeft Joybuy een eigen vloot, JoyExpress, met ‘ongeveer honderd bezorgers’ in loondienst in Frankrijk.

Is dit een nieuwe Temu of Shein?

Thibaut Delebarre benadrukt het: de vergelijking met andere Aziatische platforms “vermijden we koste wat het kost, dat is ons doel en we zijn echt anders”.

“We doen niet aan ‘dropshipping (bestellen bij de leverancier om direct aan de klant te leveren, zonder voorraadbeheer, red.). Dat zit niet in het DNA van Joybuy,” legt hij uit.

Alle producten worden opgeslagen, net als bij Amazon. En ‘alles wordt gecontroleerd’, met een ‘zero-tolerancebeleid tegen namaak dat geldt voor de groep in China en zeker ook in Frankrijk’.

Waarom een vestiging in Europa?

De groep ziet Europa als ‘een groeimotor’, legt hij uit, terwijl JD.com in China te maken heeft met een felle prijzenoorlog in een markt met een zwakke consumentenvraag.

JD.com probeerde al in 2018 voet aan de grond te krijgen, maar die poging mislukte. Vanaf 2022 is het bedrijf opnieuw actief via zijn platform Ochama, dat nu Joybuy heet.

Wat zijn de gevolgen voor Fnac Darty?

JD.com, dat op het punt staat de Duitse distributeur Ceconomy over te nemen, zou daarmee indirect de tweede aandeelhouder van Fnac Darty worden. Ceconomy bezit 22 procent van de aandelen.

Gevraagd naar deze toekomstige deelneming en het feit dat Joybuy een directe concurrent wordt van de Franse groep op belangrijke diensten zoals de verkoop en installatie van huishoudelijke apparaten, weigert de directie commentaar te geven.

Het ministerie van Economische Zaken heeft voorwaarden gesteld om te voorkomen dat JD.com een groter belang in de Franse groep krijgt, en JD.com heeft hiermee ingestemd. Bovendien staat de hoofdaandeelhouder van de groep, de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky, op het punt een meerderheidsbelang te verkrijgen via een openbaar overnamebod.