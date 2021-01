Miljarden extra voor nieuw steunpakket: voorraadvergoeding omhoog naar 21 procent

Het kabinet gaat meer financiële hulp verlenen aan bedrijven die in nood zijn door de coronacrisis: er wordt een bedrag van zeker 4,5 miljard euro uitgetrokken, dat meldt Rtl Nieuws op basis van anonieme bronnen. Voor het nieuwe steunpakket zijn extra maatregelen getroffen om zo veel mogelijk ondernemers te helpen.

Tegemoetkoming voor vaste lasten gaat omhoog, steun ook voor starters

Onder meer de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) gaat flink omhoog: bij honderd procent omzetverlies krijgen ondernemers tenminste 80 procent van de vaste lasten vergoed. Dat is nu nog 70 procent. Ook de vergoeding voor bedrijven die met ongebruikte voorraden blijven zitten, wordt verhoogd. Dit is goed nieuws voor winkeliers die door de verlenging van de lockdown bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties zitten. Het kabinet gaat hier 160 miljoen euro voor uittrekken.

Een nieuw onderdeel van het steunpakket, is dat recent gestarte ondernemers ook van de nieuwe maatregelen kunnen profiteren. Nieuwe starters vielen eerder buiten de boot, omdat veel steun werd gebaseerd op prestaties van voor de coronacrisis.

Inretail tevreden met extra steunmaatregelen

Inretail is tevreden met de extra steunmaatregelen die het kabinet heeft getroffen, zo meldt de organisatie in een persbericht. Wat nu rest, is banken die hun verantwoordelijkheid nemen en ‘meedenken over acute uitdagingen die het kabinet en de sector niet alleen kunnen oplossen,’ aldus het persbericht.

“Het kabinet erkent de benarde positie van winkels die met onverkochte voorraden zitten door met een voorraadvergoeding te komen van 21 procent. Dat past veel beter dan de horecavergoeding van 2,8 procent die eerst werd voorgesteld. INretail heeft hier samen met MKB Nederland hard voor geknokt,” aldus een woordvoerder van Inretail in het persbericht.

“Banken nu aan zet”

Wat volgens de brancheorganisatie nog wel een ‘gigantisch’ probleem blijft, is de liquiditeits- en financieringspositie van winkels die met een nieuw verkoopseizoen te maken hebben. “Het risico van een tsunami aan faillissementen en ontslagen bij vooral mode- schoenen en sportwinkels blijft levensgroot,” aldus het persbericht. Daarom zijn de banken nu aan zet, vindt Inretail: “Banken moeten onderdeel willen zijn van de oplossing die gevonden moet worden qua liquiditeits- en financieringsposities van ondernemingen. Te strakke regels en de hand stevig op de knip houden, betekent dat ondernemers tegen muren oplopen. En vaak zijn dat winkelondernemers die al generaties met dezelfde bank zaken doen. Banken moeten nu ook laten zien dat ze er in moeilijke tijden zijn voor hun klanten.”

Beeld: Aygin Kolaei for FashionUnited