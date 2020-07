Minder contante betalingen in België en Duitsland

Steeds meer consumenten in België en ook in Duitsland betalen met de bankpas in plaats van contant. In beide landen was de klinkende munt tot voor kort nog heilig, maar worden digitale betalingsmogelijkheden de afgelopen maanden steeds vaker gebruikt. Oorzaak van het veranderde gedrag onder consumenten is natuurlijk de coronacrisis die mensen dwingt meer afstand tot anderen te houden en fysiek contact met vreemden tot een minimum te beperken. Wat ook heeft geholpen is de beslissing van de banken in maart van dit jaar om de betalingslimiet voor contactloze betalingen te verhogen van 25 euro naar 50 euro.

In België is het aantal contactloze betalingstransactie tijdens de coronacrisis ruim verdubbeld: van 16 naar 35 procent, zo blijkt uit cijfers van de minister van Financiën. Ook in Duitsland nemen de betalingen met contact geld af: adviesbureau Oliver Wyman schat dat het aandeel cash betalingen in Duitsland tegen 2025 zal afnemen naar 32 procent. Ter vergelijking, in 2019 lag het aandeel betalingstransacties in contacten in Duitsland nog op 47 procent.

Willen zij buurland Nederland inhalen dan hebben zowel Duistland als België echter nog een lange weg te gaan. In Nederland bedraagt het aandeel van contactloze betalingen ruim 81 procent en dat is er sinds het begin van de coronacrisis niet minder op geworden. Behalve met de bankpas groeit hier ook het aandeel betalingen met de mobiele telefoon gestaag.