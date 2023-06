Minder pakketjes gestuurd in 2022, brievenbusbezorging steeds populairder

Hoewel het aantal pakketjes dat bedrijven en consumenten in 2022 stuurde is afgenomen ten opzichte van 2021, ligt het aantal verzendingen nog steeds een stuk hoger dan voor de lockdowns in 2019. Dat blijkt uit de Post- en Pakketmonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In 2022 stuurden bedrijven en consumenten samen 43 miljoen minder pakketten dan in het voorgaande jaar, een daling van zes procent. Bedrijven stuurden in 2022 31 miljoen pakketten minder naar consumenten.

Tijdens de corona crisis steeg het aantal postpakketten nog van 399 miljoen in 2019 naar 654 miljoen in 2021.

Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds meer webshops er vanwege de kosten en de duurzaamheid vaker voor kiezen hun producten als brievenbuspakje te versturen. Het aantal brievenbuspakketjes nam in 2022 dan ook met 1 miljoen toe. Tijdens de corona pandemie verdubbelde het aantal brievenbuspakketjes nog, van 29 miljoen in 2019 naar 58 miljoen in 2021.