Modebedrijf 4funkyflavours sluit alle fysieke winkels en kiest voor online strategie

Het Eindhovense modemerk 4funkyflavours sluit zijn fysieke winkels en zet volledig in op online verkoop, meldt het Eindhovens Dagblad. De winkel op Strijp-S in Eindhoven verdwijnt, nadat eerder al de vestiging in Amsterdam The Style Outlets sloot. Ook de outlet in Roosendaal sluit eind deze maand. Vanaf april verkoopt het merk zijn collecties uitsluitend nog via de webshop.

Volgens mede-eigenaar Jurgen van der Sanden past de outletformule minder goed bij het huidige consumentengedrag. “De consument winkelt bewuster en koopt minder”, zegt hij, aldus het Eindhovens Dagblad. Het merk speelt daarop in met kleinere collecties en een aangepaste prijsstrategie, waarbij betaalbaarheid behouden moet blijven.

Stijgende kosten spelen een rol

Daarnaast spelen stijgende kosten een rol in de beslissing om de winkels te sluiten. Huurprijzen, energiekosten en personeelslasten zijn volgens Van der Sanden sterk toegenomen. Ook de vaste openingstijden in outletcentra, zoals in Roosendaal, maken het voor kleinere merken lastiger om rendabel te opereren.

Nieuwe koers voor het modemerk

Het in 2009 opgerichte label wil met de nieuwe koers een bredere doelgroep aanspreken. Naast de kenmerkende prints wil 4funkyflavours meer kleding in effen stoffen introduceren en de prijzen van nieuwe collecties verlagen. De online strategie werd vorig jaar al voorbereid, onder meer door de distributie onder te brengen bij Modexpress in Helmond.