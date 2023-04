Modest fashion merk Merrachi opent flagship store in Amsterdam

Modest fashion merk Merrachi opent half juni de deuren van haar eerste flagship store op het Koningsplein in Amsterdam. Dat maakt het merk dinsdag bekend in een persbericht. In de winkel is naast de signature collectie van Merrachi, bestaande uit hijabs, abaya’s en jurken, ook op maat gemaakte kleding verkrijgbaar. “De winkel biedt een thuisbasis voor elke vrouw, ongeacht haar achtergrond of stijl”’, aldus het persbericht.

De Nederlands-Marokkaanse ontwerper Nada Merrachi leerde ontwerpen in het naaiatelier van haar oma in Marokko. Toen ze besloot dat ze haar haar wilde bedekken, ontdekte ze dat er weinig kleding en sjaals waren, die aansloten op haar smaak en waarden. Ze nam zelf de touwtjes in handen en richtte haar merk, ‘Merrachi’, in 2020 op. Ze hoopt een “stem te geven aan vrouwen die ooit vergeten waren in de mode-industrie”. Met jurken van rond de 100 euro, leggings van 50 euro en sjaals van 35 euro, hoort het merk thuis in het middensegment.

Inmiddels heeft de ontwerper op social media een grote following bereikt, met bijna 200 duizend volgers op haar eigen Instagram-account en 50 duizend op dat van haar merk. De winkel gaat haar online aanwezigheid nu verder uitbreiden en is een eerbetoon aan haar Marokkaanse roots. De winkel straalt rust uit: vrijwel het hele interieur is beige en bestaat uit organische vormen.

We hebben contact opgenomen met het merk met de vraag of het actief is in de wholesale, maar we moeten nog terughoren.