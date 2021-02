Modint en FGHS: "Voorraadvergoeding voor leveranciers is noodzakelijk"

Brancheorganisaties Modint en FGHS spreken in een gezamenlijk persbericht hun steun uit voor leveranciers in kleding, interieurtextiel, schoenen en sportartikelen. Ook voor deze tak van de detailhandel geldt dat de winkels op 3 maart open zouden moeten gaan, en volgens de brancheorganisaties zijn er genoeg manieren dat op een verantwoordelijke wijze te doen.

Naast de opening van de winkels op 3 maart, hameren Modint en FGHS op het belang van een ruimere compensatie voor bedrijven die aan winkels leveren. “Leveranciers hebben nu al perioden tot meer dan een jaar lang voorgefinancierd. Op dit moment zien zij orders voor volgende seizoenen tot begin 2022 ook teruglopen, omdat retailers geen geld hebben om in te kopen en collecties uit 2020 met verlies zullen verkopen. Winsten in de retail verdampen en daarmee ook de mogelijkheden om in volgende seizoenen te investeren. Dit heeft niet alleen nu, maar ook op de langere termijn enorme gevolgen voor alle partijen in de keten”, aldus het persbericht.

De voorraadvergoeding voor de gesloten detailhandel (VGD) moet worden uitgebreid naar leveranciers, zo pleiten Modint en FGHS. "Zolang er niets aan de consument verkocht wordt, kunnen leveranciers niet uitleveren aan de detailhandel en kunnen zij niet worden betaald." Er is geen liquiditeit meer in de sector, aldus de brancheorganisaties in het bericht.

Ook moet er serieus gekeken worden naar een herfinanciering van de keten, zodat deze weer op gang kan komen wanneer de winkels worden heropend. Eenvoudige maar effectieve financieringen zouden hiervoor op poten moeten worden gezet.