Moederbedrijf Uniqlo wil zustermerk GU uitbreiding in Europa en de Verenigde Staten

Fast Retailing, het moederbedrijf van Uniqlo, heeft zijn zinnen gezet op het uitbreiden van de aanwezigheid van het zusterlabel GU in de Verenigde Staten en Europa als onderdeel van zijn bredere doel om een wereldwijde retailer te worden met een jaarlijkse omzet van 10 biljoen yen (61 miljard euro).

Als grootste kledingproducent van Azië gelooft Fast Retailing dat GU hetzelfde succes kan bereiken als Uniqlo. "We kunnen net zoveel GU-winkels realiseren als er Uniqlo-winkels zijn," zei Takeshi Okazaki, financieel directeur bij Fast Retailing, in een interview met Bloomberg.

GU, uitgesproken als de letters G en U, is iets lager geprijsd dan Uniqlo en gericht op jongere consumenten. Hoewel het merk momenteel sterk vertegenwoordigd is in Japan, is het minder bekend in andere landen.

CFO Fast Retailing Group: “GU heeft hetzelfde potentieel als Uniqlo”

Fast Retailing wil zijn internationale aanwezigheid versterken als onderdeel van de ambitie van oprichter Tadashi Yanai om het bedrijf om te vormen tot een wereldwijde grootmacht. Yanai's strategie is om de jaarlijkse winst in de komende jaren te verhogen naar vijf biljoen yen, waarbij GU ongeveer 700 miljard yen bijdraagt, zoals Okazaki uitlegde in het interview.

GU heeft al een eerste stap gezet in Noord-Amerika met de opening van een pop-up store in het SoHo-district in New York City in 2022. "We willen van GU een winkel maken die overloopt van trendy producten die gemakkelijk betaalbaar zijn en die mensen het gevoel geeft dat ze van mode willen genieten," zei Okazaki. "Om dit te bereiken, kunnen we niet alleen binnen Japan blijven."

Okazaki erkent het potentieel van het aanboren van overzeese markten en wijst erop dat GU profiteert van een strategische synergie met Uniqlo, wat het proces van het opzetten van nieuwe GU-winkels zal vereenvoudigen. Door gebruik te maken van Fast Retailing's bestaande samenwerking met Uniqlo en in te spelen op internationale voorkeuren zonder het productassortiment van het merk uit te breiden, zou het volgens Okazaki makkelijker moeten zijn om te groeien in nieuwe markten.

"Als dit 10 jaar geleden was, zouden we dit niet kunnen doen, maar de informatie van mensen en de kledingtrends worden internationaal steeds meer gedeeld. Soms moeten we iets toevoegen, maar meestal houden we het totale aantal producten onder controle en maken we ze wereldwijd toepasbaar."

De uitbreiding van Fast Retailing buiten Japan en Azië blijkt succesvol, zoals blijkt uit de hoger dan verwachte operationele winst in de Verenigde Staten en Europa voor het eerste fiscale kwartaal dat eindigde in november.

Volgens het eindejaarsrapport van het bedrijf is Fast Retailing van plan om de internationale groei van Uniqlo te versnellen, met als doel om jaarlijks 20 winkels te openen in Noord-Amerika en 10 in Europa.

Terwijl de internationale verkoop meer dan de helft van Uniqlo's omzet in het recente fiscale jaar uitmaakte, floreerde GU vooral in Japan. Ondanks het binnenlandse succes bereikte de jaaromzet van GU echter slechts 295 miljard yen, een schril contrast met de 2,33 biljoen yen van Uniqlo, gegenereerd uit zijn uitgebreide netwerk van meer dan 2.400 winkels wereldwijd.

Desondanks is Fast Retailing klaar om de groei van GU te versnellen. "We zijn van plan om de komende jaren agressief de nodige investeringen te doen om GU groot te maken," concludeerde Okazaki. "In de toekomst zie ik Uniqlo en GU samen een grote markt creëren van kleding gemaakt voor alle mensen."