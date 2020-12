Mogelijk maatregelen tegen winkelende Nederlanders in België

België denkt erover na om maatregelen te treffen die Nederlandse winkeliers tegenhouden om in België te komen winkelen, dat meldt de Telegraaf. De kwestie zou vandaag op de agenda van zes Belgische regeringen staan.

Belgische autoriteiten vrezen dat Nederlanders, na de aankondiging van een lockdown, naar België vertrekken om daar hun inkopen te doen. Maar, zo meldt de Telegraaf: het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken vindt het tijd om strenge maatregelen te treffen.

Volgens de Telegraaf denken Belgische ministers over meerdere extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo wordt er mogelijk besloten of de avondklok in heel het land vervroegd kan worden naar 22.00, zoals nu al in Brussel geldt. Het is nog niet bekend wanneer de Belgische overheid de nieuwe maatregelen bekend maakt.