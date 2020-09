Mondkapje ja of nee: de keuze ligt nu bij de retailers

Sinds dinsdagavond 29 september gelden er weer strengere Corona-maatregelen, maar de keuze voor het verplicht dragen van een mondkapje in winkels wordt nu bij retailers zelf neergelegd . De detailhandel in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Zuid-Oost Brabant werd wel geadviseerd om het mondkapje verplicht te maken en zij mogen consumenten weigeren die er geen dragen, maar de keuze ligt bij de retailers zelf.

De Hema maakte al bekend dat zij mondkapjes niet verplicht maken in hun filialen. De Bijenkorf kiest er wel voor om mondkapjes verplicht te maken in hun filialen in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven voor consumenten en in alle filialen draagt hun personeel verplicht een mondkapje, zo meldt een woordvoerder van de Bijenkorf. FashionUnited belde daarnaast een paar zelfstandige retailers om te onderzoeken of zij voor of tegen het mondkapje zijn en waarom.

In Amsterdam spraken we onder andere met Margriet Nannings. Daar draagt het personeel als er klanten binnenkomen een mondkapje, maar zij vragen dit niet verplicht aan hun klanten, die keuze laten zij aan hen over. Wel mogen er maar maximaal vijf mensen tegelijk in de winkel en dragen de meeste klanten uit zichzelf al een mondkapje.

Xandra Gieben van Boetiek Nouveau in Den Haag twijfelt nog. Voorlopig draagt het personeel geen mondkapje, maar zij heeft er wel een naast de kassa liggen en ook al extra mondkapjes besteld. “Voorlopig kies ik liever voor afstand. Wij mogen officieel twaalf mensen tegelijk in de winkel hebben, want je mag één klant per tien vierkante meter in je winkel binnenlaten, maar wij staan er nu maar vier toe. Als het te druk wordt en we staan met twee man personeel in de winkel, gaat één daarvan ook even andere werkzaamheden achter doen. Van de klanten die binnenkomen, verwachten wij niet dat ze een mondkapje dragen, maar ik merk dat ongeveer één op de drie dit uit zichzelf doet.”

Sommige winkels berichten over de nieuwe adviezen van de regering op hun Instagram-pagina of stories. Zo meldt Hendrikus in Rotterdam dat bij hen iedereen welkom is, met of zonder mondkapje. “Wel houden we sowieso anderhalve meter afstand. Wanneer de anderhalve meter niet mogelijk is, dragen we zelf ook een mondkapje. De winkel is groot genoeg voor zes mensen boven en zes mensen beneden.” Op een foto van de etalage zien we etalagepoppen met mondkapje op en een meetlint van anderhalve meter tussen hen in.

Margo Konings van Maga Boutique in Eindhoven laat als kleine winkel van 50 vierkante meter op dit moment maar drie mensen tegelijk binnen. “We hebben een hele grote tafel in de winkel staan die anderhalve meter breed is, dus daarmee kunnen we goed afstand houden. Wij runnen de winkel met zijn tweeën en hebben geen personeel, maar sinds de crisis staat er altijd maar één van ons in de winkel, terwijl we voorheen in de middagen en op zaterdag wel samen stonden. Het is wel ongezellig, dus ik hoop dat dit snel verandert. Wij dragen geen mondkapje in de winkel, maar ik heb er wel een naast de kassa liggen voor het geval een klant ernaar vraagt, maar dit is nog niet gebeurd. Klanten hoeven van ons geen mondkapje te dragen en de meeste Nederlandse klanten doen dat ook niet, maar ik merk dat Belgische en Duitse klanten dit vaak wel doen.”

Voorlopig lijken vooral zelfstandige retailers dus de anderhalve meter afstand te verkiezen boven mondkapjes nu de keuze bij hen ligt.

Beeld: Pexels