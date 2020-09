Coronaregels: Verplicht deurbeleid voor detailhandel - advies in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam mondmasker te dragen

De coronaregels zullen per 18:00 dinsdag 29 september worden aangescherpt. Dit houdt onder andere in dat detailhandel een actief deurbeleid moeten gaan voeren en het aantal mensen in de winkels moet beperken. Dit maakt premier Mark Rutte bekend in de landelijke persconferentie op maandag.

Naast deze regel wordt voor de detailhandel in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam het advies gegeven om een mondmasker in de winkel te dragen. Winkeliers mogen bezoekers die geen mondkapje dragen weigeren. Rutte geeft aan dat de mondkapjes in het openbaar vervoer al enig effect hebben gehad, waardoor nu is gekozen het advies te geven mondkapjes te dragen in winkels.

De nieuwe maatregelen zullen drie weken geldig zijn waarna gekeken wordt hoe de overheid of de veiligheidsregio verder zal gaan.