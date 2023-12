Mood Media: ‘Juiste sfeer in fysieke winkel stimuleert aankopen’

Onderzoeksbureau Mood Media ziet in een onderzoek dat twee derde van het winkelend publiek is op zoek naar inspiratie in de fysieke winkel. Het creëren van de juiste sfeer met audio, interactieve schermen, geur en muziek speelt daarbij een essentiële rol.

Volgens het onderzoeksbureau spelen digitale schermen een steeds belangrijkere rol in fysieke winkels. Bijna 40 procent van de bezoekers geeft aan dat digitale berichten stimuleren tot aankopen. Daarnaast wordt 43 procent herinnerd aan aankopen die ze eerder overwogen. Dit effect volgens Mood Media versterkt wanneer de content visueel aantrekkelijk en inspirerend is.

Opvallend in het onderzoek is ook de rol van geur en muziek. Volgens het onderzoeksbureau vindt 85 procent van de shoppers geur belangrijk. Van de respondenten hecht 70 procent waarde aan branded muziek voor een prettige winkelervaring. Een goede combinatie van sfeer, geur en muziek maakt dat 35 procent van de bezoekers langer in een winkel blijft en dat 45 procent terugkomt. Bovendien geeft 25 procent van de ondervraagden aan dat de juiste sfeer aanzet tot nieuwe aankopen.

“We zien een duidelijke verschuiving in de retail”, zegt Jaime Bettencourt, SVP Brand Strategy bij Mood Media. “Consumenten willen niet alleen producten, maar verlangen naar inspirerende ervaringen. Het is aan merken om een goede sfeer en gepersonaliseerde winkelomgevingen te creëren waarin ze fysieke en digitale touchpoints integreren. De winkelruimte wordt hiermee gezien als beleving voor inspiratie en sociale interactie.”

Mood Media is een bedrijf dat zich richt op het verbeteren van de klantbeleving. Aan dit trendonderzoeken deden ruim achtduizend respondenten wereldwijd mee. De resultaten van het onderzoek moet retailers inzichten geven op het gebied van sfeer in combinatie met digitale technologie.