Na magazijnbrand blijft Clous Mode in Den Bosch tot nader bericht gesloten

Vrijdagochtend heeft brand gewoed in het magazijn van kledingwinkel Clous Mode aan de Snellestraat in Den Bosch. De multibrandretailer verkoopt labels zoals Neo Noir, Co'Couture, Gustav, Joseph Ribkoff, Monari, Rino & Pelle en Yaya.

"Lieve klanten, vanwege een brand bij onze winkel in Den Bosch zijn we helaas voorlopig gesloten tot nader bericht," laat het damesmodebedrijf weten via sociale media.

Clous Mode heeft daarnaast nog twee vestigingen, in Waalwijk en Eindhoven. Deze winkels blijven geopend.

Volgens Omroep Brabant is de oorzaak van de brand nog niet bekend.