Naf Naf winkels bereiden zich voor op sluiting in afwachting van rechterlijke uitspraak

Affiches die een aanstaande sluiting aankondigen, vermoeide verkoopsters en teleurgestelde klanten: in een zware sfeer wacht het modemerk Naf Naf, dat surseance van betaling heeft aangevraagd, op het vonnis dat donderdag wordt geveld.

‘Naf Naf zegt u vaarwel’: in verschillende Parijse winkels neemt de slimste van de drie biggetjes, die zijn naam gaf aan het iconische damesmodemerk uit de jaren negentig, via enkele posters droevig afscheid van zijn klanten.

Donderdag moet de rechtbank beslissen over de gedeeltelijke overnamebiedingen die zijn ingediend voor het noodlijdende merk. Als geen van de biedingen wordt goedgekeurd, rest er niets anders dan liquidatie.

De sfeer in de winkels in het centrum van de hoofdstad is somber. Verschillende medewerksters klagen tegenover AFP over opeenvolgende directies die ‘niet luisteren’ en ‘dezelfde fouten herhalen’. Het merk heeft drie keer surseance van betaling aangevraagd, waarvan de laatste in mei zijn 600 werknemers in Frankrijk zorgen baart.

‘Er verandert niets. Bij de eerste surseance moesten er winkels sluiten en moest het merk nieuw leven worden ingeblazen’, vat een verkoopster samen. Haar collega valt haar bij: ‘Sommige klanten herkennen het merk niet meer. Dat horen we al drie, vier jaar, sinds de eerste overname. Het merk is bergafwaarts gegaan en ze blijven zich maar dieper ingraven.’

In de verkooppunten in het zuiden van Parijs raken de rekken leger, stapelen de dozen zich op de bovenverdieping op en laten de klanten zich nauwelijks zien in deze uitverkoopsfeer. ‘De afgelopen vijf jaar hebben we de ene na de andere eigenaar gehad. De prijzen zijn gestegen, de kwaliteit is gedaald’, betreurt een medewerkster.

Dezelfde nostalgie klinkt door bij de klanten, onder wie Sabrina (45): ‘Ik ben opgegroeid met Naf Naf. Vroeger kwamen we hierheen als we een mooie jurk wilden.’ Ze vindt de afwerking minder goed en de stoffen ‘goedkoop’ en verzucht: ‘Het zou jammer zijn als het merk verdwijnt, want ik koop niet graag online en tegenwoordig sluit alles.’

In Frankrijk heeft Naf Naf 588 werknemers in dienst, zo meldde de rechtbank in de beslissing tot surseance van betaling in mei.

Gedeeltelijke overnamebiedingen

Groupe Beaumanoir (Caroll, Bonobo, Cache Cache, enz.) heeft aangeboden het merk Naf Naf en twaalf winkels in Frankrijk over te nemen. Deze winkels zijn ‘geselecteerd vanwege hun strategische ligging, waardoor de groep zijn territoriale dekking voor zijn huidige merken kan voortzetten en versterken’, aldus een verklaring aan AFP. ‘Het bod omvat ook de overname van 48 medewerkers die aan deze winkels verbonden zijn en bijna 250 extra herplaatsingsaanbiedingen binnen de verschillende merken’, voegde de groep toe, die in juni een deel van het damesmodemerk Jennyfer heeft overgenomen.

Vakbond CFDT heeft eind juli in een persbericht laten weten geen voorstander te zijn van dit voorstel, dat voorziet in ‘de overname van een zeer beperkt aantal winkels en werknemers’. De bond beschouwt het daarom ‘eerder als een liquidatiebod’.

Het bod dat wel de goedkeuring van de vakbond kan wegdragen, is dat van Amoniss, eigenaar van Pimkie, dat ‘dertig winkels wil overnemen met be behoud van het merk Naf Naf, en 146 vaste contracten wil overnemen’, onthult CFDT. De bond maakt echter geen geheim van zijn bezorgdheid, aangezien de financiële situatie van de kandidaat-koper ‘kwetsbaar’ blijft. Amoniss heeft nog niet gereageerd op het verzoek van AFP om commentaar.

Naf Naf kampte met ‘liquiditeitsproblemen’ en werd in mei door de handelsrechtbank van Bobigny (Seine-Saint-Denis) onder curatele gesteld. In juni 2024, na een eerdere surseance van betaling, had de Turkse overnemer Migiboy Tekstil zich ertoe verbonden negentig procent van de banen te behouden en een honderdtal eigen winkels te handhaven. Destijds bood het bedrijf meer dan 1,5 miljoen euro voor de overname van het Franse merk. Het Turkse bedrijf redde daarmee 521 van de 586 banen en een honderdtal winkels in Frankrijk en nam de filialen in Spanje, Italië en België over.