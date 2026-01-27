Nederlands hoedenmerk Bronté breidt uit met winkel in Maastricht

De binnenstad van Maastricht krijgt er binnenkort een nieuwe moderetailer bij. Het Nederlandse hoedenmerk Bronté opent begin maart een nieuwe winkel aan de Stokstraat 11, een van de bekendste winkelstraten van Limburg. Het is de derde fysieke winkel van het merk, naast locaties in Amsterdam en Düsseldorf.

Maastricht, dichtbij huis

Na een flagshipstore in Amsterdam, een winkel in Düsseldorf en een hoofdkantoor in Voerendaal, Limburg, is de keuze voor Maastricht een logische volgende stap. In gesprek met FashionUnited vertelt Femke Starmans, General Manager Brand & Global Operations bij Bronté, dat het merk al langere tijd droomde van een locatie in de Stokstraat. De straat staat bekend om zijn hoogwaardige mode-aanbod, met onder meer boetieks als Kiki Niesten. “Toen dit pand vrijkwam, voelde dit dan ook als de juiste keuze,” aldus Starmans.

Zelfde concept

Het winkelconcept sluit aan bij die van de flagshipstore aan de Herengracht in Amsterdam en de vestiging in Düsseldorf. Wel kiest Bronté er in Maastricht voor om de merknaam prominent op de gevel te plaatsen, in plaats van de retailnamen Hoeden MV en Hut Couture, waaronder het merk eerder opereerde in fysieke retail, geeft Starmans aan. De opening van de winkel staat gepland voor circa 5 maart, waarna het winkelpubliek welkom is in de nieuwe vestiging.

Luxe hoedenmerk Bronté

Bronté werd opgericht in 1992 en positioneert zich als luxe hoedenmerk. Het Nederlandse label ontwerpt en produceert uiteenlopende modellen, variërend van wolvilten hoeden tot zonnehoeden met SPF50-bescherming. De collectie wordt wereldwijd verkocht, onder meer in Italië, Zuid-Korea en Canada. Met de opening in Maastricht zet Bronté een volgende stap in de uitbreiding van zijn retailnetwerk en versterkt het zijn aanwezigheid in de Benelux-regio.