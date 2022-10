Nederlands merk Tess V opent eerste winkel

Nederlands merk Tess V maakt de stap naar eigen retail. Het merk opent op 22 oktober namelijk een winkel in Nijmegen op de Pauwelstraat 4, zo meldt het bedrijf schriftelijk aan FashionUnited.

Het merk is zes jaar geleden opgezet door ondernemer Tessa Verwoert. Het kenmerkt zichzelf door de verkoop van on-trend collecties. Tot nu toe werd het merk alleen direct aan de consument verkocht door middel van de webshop. Het merk richt zich op ‘de moderne, trendy vrouw met een grote liefde voor kleding en shoppen’.

“Er was heel veel vraag naar een fysieke winkel,” zo geeft een woordvoerder van het merk aan. “Door de vele vragen zijn we gaan kijken naar een pand dat echt Tess V uitstraalt - dit vonden we heel belangrijk.” Het pand in Nijmegen zorgde voor het ‘wauw’-gevoel, aldus het merk. “Al snel kwamen we erachter dat een groot deel van onze doelgroep zich in Nijmegen bevindt; een gezellige studentenstad, vol met de leukste terrassen en leuke winkelstraten waar onze doelgroep zit. We willen niet alleen online zichtbaar zijn maar ook in de straten om zo echt ons verhaal te kunnen vertellen.”

Neem alvast een digitaal kijkje in de winkel door middel van onderstaande beelden.

De eerste winkel van modemerk Tess V. Beeld via Tess V.

