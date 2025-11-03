Nederlandse detailhandel groeit 3,8 procent in september; kleding plust, schoenen krimpen

De Nederlandse detailhandel heeft in september een omzetstijging van 3,8 procent genoteerd vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dit blijkt uit recente, kalendergecorrigeerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verkoopvolume nam toe met 1,4 procent.

De non-foodsector, waartoe de modebranche behoort, zag de totale omzet met 3,7 procent groeien. Het volume in de non-foodsector was 1,9 procent hoger dan een jaar eerder.

Verdeeld beeld in mode: kleding groeit, schoenen daalt De prestaties binnen de modesector lieten in september een scherp verdeeld beeld zien. Kledingwinkels rapporteerden een omzetstijging van 4,3 procent vergeleken met september 2024.

Winkels in schoenen en lederwaren zagen hun omzet daarentegen dalen met 3,9 procent. Dit is een trendbreuk met augustus, toen deze categorie nog een lichte groei van 0,7 procent noteerde.

Andere segmenten binnen de non-foodsector presteerden ook wisselend. Winkels in meubels en woninginrichting (plus 4,5 procent) en drogisterijen (plus 2,1 procent) zagen de omzet toenemen. De omzet daalde echter bij winkels in recreatieartikelen (min 1,8 procent) en consumentenelektronica (min 2,7 procent).

Online omzet modeartikelen daalt

De totale online omzet in Nederland steeg in september met 6,0 procent. Deze groei werd voornamelijk gedreven door webwinkels, die 7,0 procent meer omzetten. Multichannelers zagen hun online omzet met 4,5 procent toenemen.

Opvallend is dat de online omzet van winkels in kleding- en modeartikelen in september lager was dan in dezelfde maand vorig jaar, ondanks de positieve prestaties van de fysieke kledingwinkels.

De cijfers van het CBS zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen. Zonder deze correctie lag de totale omzet van de detailhandel ruim 5 procent hoger dan in september 2024.