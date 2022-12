Nederlandse retailer Vanderveen in Assen wint Amerikaanse retailprijs

Warenhuis Vanderveen in Assen heeft de Amerikaanse 'Global Innovation Award - Netherlands 2022-2023' gewonnen, zo meldt Vakcentrum.nl. Vanderveen maakt hiermee samen met zo’n dertig andere nationale winnaars kans op één van de vijf ‘Global Honoree Awards'. Deze zullen in maart 2023 in Chicago uitgereikt worden.

Vanderveen is een 125 jaar geleden opgericht warenhuis dat vanaf 1985 geherprofileerd is tot warenhuis met gespecialiseerde winkels. Met een verkoopoppervlak van 17.500 m2 waar zowel landelijke als lokale shop-in-shops te vinden zijn, staat het warenhuis qua grootte op de tweede plek in Nederland.

Aan de Global Innovation Award (GIA) doen jaarlijks zo’n dertig landen van over de hele wereld mee. Uit elk land wordt er één nationale winnaar gekozen, die later dus kans maakt op één van de vijf ‘Global Honoree Awards’. Om voor deze in aanmerking te komen, maken alle nationale winnaars een portfolio over hun bedrijf, die door een internationale vakjury wordt beoordeeld. Bij beoordeling wordt vooral gelet op concept, service, innovatie, personeelsbeleid en visual merchandising.