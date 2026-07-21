Neemt Inditex zijn intrek in flagshipstores van Peek & Cloppenburg?

Het Spaanse modeconcern Inditex neemt mogelijk binnenkort zijn intrek in meerdere vestigingen van de Düsseldorfse modewinkel Peek & Cloppenburg.

Het moederbedrijf van fast-fashion retailer Zara wordt naar verluidt de huurder van de flagship-panden in Düsseldorf, Berlijn en Frankfurt am Main. Dit meldt het vakblad Textilwirtschaft dinsdag op basis van ‘meerdere doorgaans goed ingelichte bronnen’. Volgens het bericht is de verhuur economisch voordeliger dan het zelf exploiteren van de locaties. Midstad, de vastgoedbeheerder van de Peek & Cloppenburg-groep, is verantwoordelijk voor de verhuur. Het bedrijf heeft onlangs het Carsch-Haus in Düsseldorf overgenomen.

Voor de locatie aan de Zeil in Frankfurt bestaan al ongeveer twee jaar plannen voor een herstructurering. Destijds presenteerde architectenbureau Renzo Piano Building Workshop een multifunctioneel concept voor de ruimte, inclusief een basisschool, kantoren en appartementen. Peek & Cloppenburg was op dat moment nog steeds de beoogde hoofdhuurder.

Mocht het Spaanse modeconcern, waartoe naast Zara ook Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho en Lefties behoren, daadwerkelijk zijn intrek nemen, dan is er mogelijk niet genoeg ruimte meer voor de Düsseldorfse modewinkel. Een verhuizing naar de bovenste verdiepingen is volgens de insiders van Textilwirtschaft ook onwaarschijnlijk.

Op vragen van FashionUnited liet Midstad weten zich principieel niet uit te laten over marktgeruchten, lopende gesprekken of zijn contractuele relaties. Op de vraag kon het bedrijf daarom niet reageren.