New Balance opent grootste outletstore van Benelux in Amsterdam The Style Outlets

New Balance heeft zijn outletstore in Amsterdam The Style Outlets heropend na een uitbreiding. De winkel beslaat nu 477 vierkante meter en is daarmee volgens het outletcentrum de grootste New Balance-outletstore van de Benelux, zo blijkt uit het persbericht.

"Dat New Balance juist hier kiest voor de grootste outletstore van de Benelux, zegt veel over hoe internationale merken naar Amsterdam The Style Outlets kijken," aldus Pascal Brouwer, Center Manager van Amsterdam The Style Outlets. Volgens Brouwer biedt de uitbreiding ruimte aan een breder assortiment, dat verkrijgbaar blijft tegen outletprijzen.

De uitbreiding volgt op een sterk jaar voor New Balance. Het Amerikaanse sportmerk realiseerde in 2025 een wereldwijde omzet van 9,2 miljard dollar (circa 7,8 miljard euro), een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Europa was daarbij een van de sterkst presterende regio's, met een omzetgroei van 30 procent.