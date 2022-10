Nieuw rapport suggereert dat Black Friday steeds minder populair wordt

Het winkelpiekseizoen nadert snel, en met de toenemende financiële druk waardoor veel consumenten hun uitgaven beperken, kan het een moeilijke periode worden voor retailers.

Kortingen en uitverkoop bieden een mogelijke oplossing om shoppers aan het winkelen te houden. Toch blijkt uit een nieuw rapport van Dressipi, een onafhankelijk platform voor retailers die hun omzet willen optimaliseren, dat de grootste gelegenheid hiervoor - Black Friday - een dip vertoont.

Het gepersonaliseerde e-commerce platform zegt in een rapport dat het gegevens heeft geanalyseerd om retailers te helpen zich voor te bereiden op deze grote dag. Uit het onderzoek blijkt echter dat Black Friday, dat dit jaar op 25 november plaatsvindt, minder populair wordt onder consumenten. Volgens het onderzoek droeg de Black Friday-periode in 2019 gemiddeld negen procent bij aan de jaaromzet van een retailer, met een omzetgroei van 73 procent in vergelijking met de voorgaande twee weken. In 2020 was dit aantal al gedaald tot 5,82 procent van de jaaromzet en daalde het een jaar later opnieuw tot 5,18 procent.

Het rapport noemt een aantal mogelijke factoren die hebben bijgedragen aan deze daling, zoals meer uitverkopen om de ongewenste voorraden van retailers zoveel mogelijk terug te dringen of duurzaamheidsoverwegingen die consumenten ertoe aanzetten om meer bewuste beslissingen te nemen.

Nieuwe klanten zijn minder winstgevend

Dressipi zei ook dat het tijdens Black Friday een gemiddelde daling in retourzendingen van 17,14 procent had vastgesteld, wat waarschijnlijk te wijten was aan het feit dat de meest gekochte artikelen accessoires waren - een categorie die al lage retourzendingen kent. Tassen, bijvoorbeeld, hebben een typisch retourpercentage van 7,22 procent, terwijl het retourpercentage voor artikelen zoals jurken gemiddeld rond de 49 procent ligt.

Dressipi vraagt zich ook af hoe waardevol Black Friday-klanten eigenlijk zijn, waarbij het opmerkt dat ze doorgaans bestaan uit ongeveer 12,5 procent van de nieuwe klanten. Uit de gegevens van het platform blijkt echter dat deze klanten potentieel minder waardevol zijn dan meer loyale klanten, aangezien de kans dat zij opnieuw een aankoop doen 10 procent kleiner is. Bovendien is het minder waarschijnlijk dat nieuwe klanten terugkomen, wat resulteert in een jaarlijkse omzet die ongeveer 4,8 procent lager ligt dan die van terugkerende klanten. Dressipi stelt voor om acties voor nieuwe klanten te richten op producten met een hogere marge, terwijl bestaande klanten van meer kortingen en acties zouden moeten profiteren, om zo de bestelfrequentie te verhogen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.