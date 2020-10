Nieuwe coronamaatregelen: mondkapjes verplicht en winkels om acht uur dicht

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond zijn er door minister-president Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge nieuwe maatregelen aangekondigd. Nederland gaat in een gedeeltelijke lockdown, aldus Rutte.

De koopavonden worden afgeschaft, kondigde Rutte aan, zodat de drukte nog meer beperkt kan worden. Ook moeten winkels om acht uur s’ avonds sluiten, behalve winkels in de levensmiddelenbranche. Daarnaast gaf Rutte aan van plan te zijn om met de detailhandel in gesprek te gaan om het deurbeleid en hygiënemaatregelen aan te scherpen. Als gemerkt wordt dat een winkel zich niet aan de regels houdt, kan deze per direct gesloten worden.

Mondkapjes binnenkort in alle publieke ruimtes verplicht

Ook werd er licht geworpen op de discussie over mondkapjes. Hier moet het een en ander nog juridisch geregeld worden, werd tijdens de persconferentie uitgelegd, maar zodra het geregeld is worden alle niet-medische mondkapjes verplicht in alle publieke binnenruimtes. Wanneer de mondkapjes verplicht worden is nog niet duidelijk, maar het zal zo snel mogelijk zijn, gaf Rutte aan.

De nieuwe maatregelen gaan woensdag 14 oktober om 10 uur s’avonds in. Hoe lang de maatregelen gelden, is nog niet duidelijk. Minister Hugo De Jonge legt uit dat het eventueel vier weken kan duren, maar over twee weken zal besproken worden hoe lang het nog zal duren. “Als deze maatregelen ook niet helpen, is een totale lockdown onvermijdelijk,” aldus De Jonge.

