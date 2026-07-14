Nieuwe Fashionomi-winkel trekt jongeren naar Nijmeegse binnenstad

De opening van de vijfde fysieke vestiging van Fashionomi heeft maandag 13 juli voor grote drukte gezorgd in het centrum van Nijmegen, meldt De Gelderlander. Al voor de opening vormde zich een lange rij met vooral tieners, die soms ruim drie kwartier moesten wachten om de kledingwinkel aan de Molenstraat 44 binnen te kunnen.

Fashionomi werd in 2019 opgericht door Naomi Boot en haar vriend, en begon als webwinkel. Het modemerk groeide de afgelopen jaren uit tot een bekende speler onder jonge consumenten, mede dankzij de zichtbaarheid op TikTok.

Het merk richt zich op jonge meiden en behoort, net als onder meer Fashiontiger en Meet Me There, tot een nieuwe generatie Nederlandse modemerken die online een grote achterban hebben opgebouwd en die populariteit steeds vaker vertalen naar fysieke winkels.