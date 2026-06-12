Nieuwe herroepingsknop verplicht voor e-commerce vanaf 19 juni 2026

Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) herinnert online retailers eraan dat digitale verkoopomgevingen binnenkort aangepast moeten zijn. Vanaf 19 juni 2026 zijn webshops en applicaties verplicht om te voorzien in een duidelijke herroepingsknop vanwege Europese wetgeving.

Deze Europese wetgeving is ontworpen om het annuleren van een online aankoop net zo eenvoudig te maken als het plaatsen van een bestelling. Bedrijven mogen de visuele vormgeving van de herroepingsknop zelf bepalen, mits de functie makkelijk vindbaar en begrijpelijk blijft. De tekst moet direct duidelijk maken waarvoor de knop dient, zoals “mijn aankoop ongedaan maken”. Retailers mogen het aanmaken van een account niet verplicht stellen voor de verwerking van de ontbinding, al blijft inloggen als optie wel toegestaan.

De verplichting geldt uitsluitend voor producten en diensten die via digitale kanalen zijn aangeschaft. Aankopen die zijn gedaan in een fysieke winkel vallen buiten deze specifieke regeling. Na de annulering dient de consument onmiddellijk een digitale bevestiging van de ontbinding te ontvangen.

Consumenten behouden het recht om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen hun overeenkomst digitaal te ontbinden. ACM-bestuurslid Martijn Ridderbos benadrukt in het bericht dat een online aankoop vaak met een druk op de knop is afgerond. De toezichthouder verwacht dat de modeprofessionals en retailbedrijven hun websites tijdig aanpassen om aan deze regelgeving te voldoen.

ACM roept online retailers op om de huidige bestelprocessen voorafgaand aan de deadline grondig te controleren. Indien een webshop nalaat consumenten correct te informeren over het ontbindingsrecht, wordt de wettelijke bedenktijd automatisch verlengd tot een jaar. Daarnaast heeft de ACM de bevoegdheid om administratieve boetes op te leggen aan retailorganisaties die in gebreke blijven.

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