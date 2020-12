Nieuwe maatregelen PostNL: mobiele pakketpunten en later retourneren

PostNL kan door de toegenomen drukte niet meer alle pakketten ophalen bij de webwinkels, ondanks de verruiming van de capaciteit, aldus directeur Pakketten Liesbeth Kaashoek van PostNL maandag tegen NU.nl. Daarnaast kunnen zakelijke klanten minder pakketten aanleveren en worden consumenten gevraagd om tot 7 januari te wachten met het retourneren van producten.

Sinds de lockdown, waardoor alle niet-essentiele winkels moesten sluiten, bestellen mensen nog veel meer online. Dat zegt directeur Kaashoek tegen Nu.nl: “”We zijn al opgeschaald naar 1,7 miljoen pakketten per dag, wat nu echt het maximaal haalbare is. Ten opzichte van begin dit jaar is de capaciteit met 90 procent verhoogd.” Voor Black Friday en Sinterklaas was de capaciteit al opgehoogd tot 1,5 miljoen pakketten.

Als reactie heeft PostNL besloten om nu verschillende maatregelen door te voeren. Zo wordt aan consumenten gevraagd om te wachten met het retourneren van producten tot 7 januari en heeft PostNL al met meerdere webwinkels afgesproken om het retourtermijn te verlengen. Het bedrijf heeft ook ongeveer twintig mobiele pakketpunten geplaatst, bij bijvoorbeeld supermarkten of bouwmarkten. Ook wordt voorzichtiger omgegaan met het ophalen van pakketten bij winkels, aldus Kaashoek: “Alles wat we wel ophalen, bezorgen we ook. Hoeveel er wel wordt opgehaald en bij welke winkel, wordt per dag bekeken.”